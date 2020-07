EL Cantante Tony True, presenta su sencillo "Compa fiel"

Tony True, originario de Monterrey, Nuevo León, es un jóven que a la edad de 14 años comenzó a incursionar en el mundo de la música, al día de hoy a sus 29 años, es un músico talentoso que ha logrado alcanzar el éxito incluso a nivel internacional, tras su gran presentación en el festival SXSW en Austin Texas.

En entrevista exclusiva nos platicó sobre su trayectoria.

"El proyecto nació hace 7 años, después de haber participado en varias bandas de la escena local de Monterrey NL, (AMP, Husky, entre otras), el artista comenta que tuvo unas canciones en la cabeza y con un amigo que tiene un estudio en Monterrey, grabaron entre los dos el primer disco, Carlos Somohano decide lanzar su proyecto en solitario. A finales del 2012, escribiendo, componiendo y tocando todos los instrumentos produce junto con Eric Dabdoub su primer EP titulado “III”, lanzado en Enero del 2013, lo subió a internet, e internet hizo su magia y le empezaron a llamar para tocar en vivo después, invitó a “The Tijuana tres”, y debido a la buena respuesta, Carlos decide armar su banda integrada por Carlos Somohano (Guitarra y Voz) Eduardo Pachur (Bajo), Pedro Garcia (Guitarra eléctrica) y Diego Lozano (Batería), para así poder tocar en vivo, logrando presentarse en varios de los mejores escenarios under de la ciudad de Monterrey.

“La inspiración llega de muchas maneras, hay cosas que me pasan, otras que me cuentan, hay cosas que nada más se me ocurren y luego invento una historia que tenga algo que ver, y es música muy simple y fácil de escuchar, a todo el mundo le gusta, me gusta mucho que les agrada a niños, a gente más mayor, y yo creo que la onda del proyecto es muy positiva”, nos dijo el artista al preguntarle qué era lo que más le motivaba o inspiraba a seguir trabajando.

“COMPA FIEL” Se trata de un himno a la amistad y de fiesta para la gente, una rola llena de positivismo que exalta aquel fuerte lazo amistoso tal y como debe ser un verdadero amigo.

Este tema nace Durante la segunda mitad de 2019 y principios de 2020, Tony True compartió los escenarios de la "Gira de Arroz” como el acto abridor de sus amigos Lola Club. Esta gira los llevó a tocar por toda la República Mexicana y fue durante estos meses que nace este nuevo sencillo, un tema que habla de aquellos días, subiendo y bajando de escenarios, viajando juntos y compartiendo momentos que se volvieron inolvidables.

"Compa Fiel" fue escrita por Tony (Tony True), Gerry y Alex (Lola Club).

El arte estuvo a cargo de Oscar Vázquez (@oscaroncho.pacheco) quien se inspiró en las referencias a la pelicula de toy story y la grabación se llevó acabo en el Cielo Recording Studio bajo la producción de Tony True.

Tony ya tiene preparado más material inédito por lo cuál podemos esperar más noticias de él muy pronto. Está por finalizar un EP acústico en mancuerna con Mauricio Sánchez (vocalista de Los Claxons) y ya comenzó con la composición de su próximo material en solitario.

A pesar de que ha sido un año complicado en todos los sentidos, Tony no baja la guardia y sigue dando de qué hablar con su música y su estilo.