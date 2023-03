Diego Schoening va por cumplir sueño de niño en Mi famoso y yo

A partir de este domingo, seis niños se enfrentarán entre sí para ser el máximo ganador del reality Mi Famoso y Yo y así poder cumplir el sueño que tanto anhelan.

Laura León, Mariana Echeverría, Cecilia Galliano, Edwin Luna, Lambda García y Diego Schoening son los famosos que acompañarán a los menores en cada una de las actividades y retos que se les pongan durante las ocho emisiones que dura el proyecto.

Gossip Adrián Uribe le debe todo a su buen humor

“Es un programa de canto, baile, actuación, stand up comedy, sketches, lip sync, imitación, además de eso vamos a tener con los niños retos, juegos en donde podrán ganarse más estrellas porque el chiste es que junten muchas para poder lograr cumplir los sueños por los que luchan”, afirmó Schoening en entrevista.

La calificación del desempeño de los seis equipos será emitida por los jueces, el cual lo integran Kimberly Loaiza, Julión Álvarez y Gabriel Soto.

El público tendrá la opción de votar también por su actuación favorita.

“Ya conocemos a los niños, pero aún no sabemos quién nos va a tocar. Lo importante de esto es que los sueños a cumplir no son propios, sino que los niños los quieren para otra persona, ya sea para la tía, la mamá o el papá”, expresó el ex integrante de Timbiriche.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Schoening aseguró que una de las cosas que más disfruta de trabajar con niños es que puede dejarse llevar, fluir sin ningún problema, quitarse ese comportamiento perfeccionista que pudiera llegar a tener.

Adal Ramones y Alejandra Espinoza serán los encargados de llevar la conducción del programa. Éste se estrenará de forma simultánea entre México y Estados Unidos por la señal de Las Estrellas y Univisión, respectivamente.

Mi Famoso y Yo se transmitirá los domingos, a las 21:00 horas.