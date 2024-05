Desintegran el colectivo Poder Prieto: "la misión no está cumplida"

El colectivo Poder Prieto, que tenía como finalidad erradicar el racismo sistémico y promover la empatía, el gozo y la representación digna, dio a conocer que cerraran sus labores, aunque reconocieron que hay mucho por hacer.

En palabras del colectivo, Poder Prieto ya no puede continuar, pero los integrantes seguirán, desde su trinchera, con la lucha por la igualdad y la justicia.

Los fundadores del movimiento fueron Quetzalli Cortés, Vania Sisaí y Alberto Juárez, a los que se sumaron Karla Garrido, Alan Uribe, Tenoch Huerta, Estreyah Uribe, Maya Zapata, entre otros.

¿Qué era Poder Prieto?

Poder Prieto era un colectivo que luchaba contra las narrativas racistas, clasistas y patriarcales de las series, el cine, el teatro y la industria cultural. Sin embargo, hacían especial énfasis en "las dos televisoras concesiondas" que cuentan la historia de que los "prietos no son dignos de mirarse".

El colectivo siempre se posicionaba contra los estereotipos creados por las telenovelas, los cuales presentaban a las mujeres blancas como protagonistas, mientras que las "prietas solo están al servicio de los ricos".

Poder Prieto rechaza acusaciones

Finalmente, Poder Prieto rechazó las acusaciones en su contra. "Antes de irnos nos gustaría aclarar que Poder Prieto rechaza firmemente las acusaciones falsas, de toda índole, que se han hecho sobre nosotros".

Entre las acusaciones se encuentra la denuncia de la saxofonista María Elena Ríos, quien acusó a Tenoch Huerta de supuesto abuso laboral al no pagarle un material que ella ni siquiera había autorizado.

Otra acusación fue realizada por la promotora cultural Luz Valdez y la artesana Feliciana Bautista, ambas víctimas de Tenoch Huerta, quien utilizó la obra de Bautista sin el debido crédito durante la Milán Fashion Week 2023.