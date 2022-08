Desde Houston, llegó La Mafia con su música

La Mafia de Houston Texas se presentó en el Teatro del Pueblo de la Ferina Nacional Potosina, para llegar con su música Tex-Mex y pop-grupero, para complacer a sus miles de seguidores potosinos, que se dieron cita en la explanada de este escenario para corear los éxitos de esta icónica agrupación.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por más de hora y media, la agrupación encabezada por Oscar de la Rosa, interpretaron los temas de éxito que los han llevado a ser una de las mejores bandas gruperas a lo largo de sus 42 años de trayectoria musical.

“No lo haré” fue el primer tema que sonó en la plancha potosina, que fue coreado por todos los asistentes; para seguir con uno de sus máximos éxitos “Un millón de rosas”, continuar con “Más que solo amiga”, “Donde el viento me lleve”, hasta llegar a “Alas de papel”.

Posteriormente la agrupación realizó un pequeño tributo Vicente Fernández interpretando “Las llaves de mi alma”, para continuar con “Mi llamada”, “Aquí está mi amor”, “Vida”, “Nuestra canción” y “Porque me duele estar solo”.

Tocó el turno a una versión en español de “Let it be” de The Beatles para cerrar su presentación con “Que haré yo”, “Como me duele amor”, “Estas tocando fuego”, “Toma mi amor”, “Nadie”, “Ahora y siempre” y finalizar con “Me estoy enamorando”.

Fue así como una de las agrupaciones más esperadas de presentó en tierras potosinas para volver a cautivar el corazón de su público.

Para este viernes 19 de agosto la noche se vuelve potosina, con la presentación del “Grupo consentido de México”, Los Acosta, que se estarán comenzando a partir de las 20:00 horas.

Un concierto que reunió a miles de fans que cantaron y bailaron unidos

Reconocen a San Luis Potosí como una de las mejores plazas del país