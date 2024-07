Deniz Dumanli debuta con “Caminos cruzados”, filme que refleja la comunidad transgénero en Turquía

Dirigida por el cineasta sueco Levan Akin, “Caminos cruzados” marca el debut de la actriz trans Deniz Dumanli en el cine. En entrevista con El Sol de México, la originaria de Turquía, celebró que esta película llegue a otros países, y así seguir fomentando el mensaje de tolerancia, hecho que fue su principal motivación para sumarse al elenco.

“Los tiempos están cambiando, espero que esta película tenga un efecto en el futuro, no estoy segura cuánto afectará, pero espero lo mejor”, expresó la actriz, quien se enteró del casting por medio de un post en redes sociales que su hoy manager le hizo llegar.

En la cinta, “Lia” (Mzia Arabuli), una maestra retirada que vive en Georgia, se entera por su vecino “Achi” que su sobrina “Tekla”, una mujer transgénero, ha cruzado la frontera a Turquía. Con la esperanza de convencerla de volver a casa, “Lia” viaja a Estambul con “Achi”.

Explorando rincones ocultos de la ciudad, conocen a una abogada transgénero llamada “Evrim” (Dumanli), que lucha por los derechos de la comunidad trans, y los apoyará en su búsqueda. Turquía es un país patriarcal en el que no existen legalmente los derechos para las mujeres.

El filme tuvo su estreno en México durante la 39 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en junio pasado, donde recibió el Premio Maguey del Jurado. También se presentó en el Festival de Cine de Berlín y el BFI Flare Film Festival de Reino Unido. Este fin de semana llegó a las salas de cine de nuestro país y estará disponible en la plataforma de cine de arte MUBI a partir del 30 de agosto.

La actriz asegura que puso muchos detalles de ella misma mientras estaba grabando, y sus compañeros del elenco la ayudaron a construir a su personaje. Con respecto al carácter solidario que muestra en pantalla, señaló que es una mujer que vive para su comunidad.

“No solamente trata de ayudar a su círculo cercano, también trata de hacer más, de cubrir lo más que pueda, personalmente interpretando a una abogada en esta película, tengo esa oportunidad”, comentó la actriz.

La intérprete aplaudió el trabajo de Mzia Arabuli, la protagonista, quien pese a ser originaria de Georgia y no hablar el mismo idioma, le dejó muchas enseñanzas sobre actuación y el manejo de las emociones en las escenas que compartieron durante el rodaje.

“Poder estar en la misma escena, en la misma atmósfera que ella, y poder transmitir emociones no fue tan difícil, porque ella suele ser así”, dijo. “Compartíamos sentimientos aún sin hablar la misma lengua, fue mágico”, señaló.

Levan Akin es conocido en Europa por sus películas con temática gay, su anterior filme, “And Then We Danced”, narra la historia de una bailarina georgiana que “sale del closet”, y causó escozor en Georgia, incluso el Ballet Nacional de Georgia se pronunció diciendo que no hay homosexuales en la danza de su país.