Daniela Spalla prefiere experimentar en su proceso creativo que repetirse

Con el EP “Spalla” uno de sus últimos trabajos, Daniela Spalla se deja llevar en su creatividad y acepta la respuesta del público, sin importar qué tan diversa puede ser hacia su propuesta musical.

“Uno puede elegir hacer una canción repitiendo una fórmula que ya ha funcionado y muchas veces eso no funciona”, comentó la cantante argentina en entrevista.

“Es mucho más enriquecedor seguir creciendo, seguir probando cosas, ser honesta con el momento en el que una está y probar a ver si a la gente le gusta. Hay que darle mucho valor a la creatividad y a estar reinventándose para que la gente también reciba, porque la gente al igual que la artista, evoluciona”, añadió.

Gossip Mujer acusa a Diddy Combs de violarla a sus 13 años y en presencia de dos famosos

A más de un año de haber estrenado “Dara”, su último álbum de estudio, en “Spalla” explora nuevos límites, desde una posición que considera uno de sus mejores momentos. “Dara me dio una sensación de plenitud, ha llevado mi carrera a nuevos lugares y audiencias”, dijo.

“Esa expansión me ha dado más seguridad. Por eso cuando me metí a hacer Spalla me sentía con ganas de desafiar ese territorio ya conquistado. Era importante para mi crecimiento como artista ver qué más tenía yo para decir”, aseguró.

Cercana a sus amigas

Además del EP, Daniela Spalla resalta sus intenciones de mantenerse auténtica en la canción “Quiéreme o ándate”, una colaboración con Francisca Valenzuela. “Es una querida amiga con quien me siento muy identificada. Con mis amigas de la música, la razón por la que nos hemos acercado ha sido porque escuchamos nuestras canciones. Escuché las de Francisca y dije algo resuena mucho conmigo”, explicó la intérprete de “Flores”.

“Francisca siempre ha tenido esta actitud muy estoica, y es una gran representación para todas las mujeres, una gran representante por su fortaleza, por su poder”, añadió.

Cortesía, Comunika

Gossip Diamante Eléctrico, nominado al Latin Grammy, dedica tema a Bogotá

Va al festival amigo

En medio de Dara Tour, que la llevará por primera vez a España en las próximas semanas, la cantante llegará este 2 de noviembre al Festival Amigo 2024, que se llevará a cabo en el Campo Los Alcanfores de Cuautitlán Izcalli. Para poner en perspectiva lo fructífera que ha sido su carrera en México, la artista recordó la última vez que se presentó en dicho lugar.

“Recuerdo que eran épocas tan independientes que viajaba prácticamente sola. Ahora estoy muy feliz de poder volver para conocer un poquito más. Vuelvo en otras circunstancias, me siento muy afortunada de que mi carrera ha crecido y ahora puedo cantar para mucha más gente”, señaló.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Consideró que el incremento de festivales en la oferta musical son positivos para los artistas. “El show en vivo sigue siendo una experiencia real, tangible, y los festivales lo ponen al alcance de un montón de gente. Siempre es beneficioso que existan, le dan la posibilidad a los artistas nuevos y a los no tan nuevos también, de tener exposición ante un público mayor”, comentó.

En sus planes, Daniela Spalla tiene en mente el lanzamiento de su próximo álbum, que surgirá desde cero, separado de cualquier material que haya lanzado hasta ahora. “No va a pertenecer a este EP. Mientras tanto vienen colaboraciones, así que por suerte la música no va a faltar”, finalizó.