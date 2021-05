Dalú, de la Academia a su nueva producción Rojita

Dalú, le canta a aquellos hombres que en algún momento le hablaron bonito al oído con falsas promesas, en el sencillo Labioso, que es parte del nuevo álbum Rojita, que la exacadémica estrenó recientemente en las plataformas digitales.

Inspirándose en sus ídolos Shakira y Alejandro Sanz, ha logrado escribir 15 canciones inéditas enfocadas al amor, al desamor.

En entrevista vía telefónica desde Arizona, donde se encuentra aún en unos días de descanso, habló de esta producción que está colocada desde el pasado 14 de abril, llevando ritmos como pop rock, reguetón, cumbia y una que otra balada pop, como lo hizo saber, al decir que, “cada canción tiene mi sello característico. Es un momento de mi vida, en mis estados de ánimo alegre, triste, pensativa, reflexiva. Como el hecho de que cuando te suceden cosas malas, éstas te llevan a ser mejor en un futuro, porque lo importante es aprender de nuestros errores. Cada melodía lleva mis momentos alegres así como los que no quieres volver a vivir”, detalla.

Dalú adelantó que Rojita, “va a hacer mi Primera Fila cuando el tiempo lo permita, voy a grabar nuevamente estas canciones con público presente, sólo es cuestión que la agenda lo permita, porque no dejaré de interpretar baladas y otras en sonido rítmico”.

Y reitera en la plática: “este álbum es un viaje en el tiempo, un cúmulo de historias y sentimientos que harán vivir diversas emociones y disfrutar de un viaje musical inolvidable como yo lo hice en cada grabación de las melodías”.

Dalú al igual que otros artistas durante la pandemia, “creé mis canciones y produje Rojita”, sostiene y expresa que, “mi vida son los conciertos en vivo frente a un público. Los extraño un montón, ya pronto... Ya estamos pensando en armar un tour, antes hago mi Primera Fila”, agrega.

Hizo saber que en el caso de ella la pandemia no fue ese encierro terrible:

“Estuve rodeada de mi familia, de gente que me quiere, conectada con mis fans. La verdad ha sido fácil de alguna manera, me concentré en lo que hago: Mis canciones y producciones”, describe.





En relación del porqué al álbum le puso Rojita, comenta:

“Es el apodo que me dieron mis fans, me llaman con respeto con cariñito, me gustó, se me hace lindo. Al final de cuentas me siento muy roja, de amor como persona, aunado a que mi cabello lo tiño de este color”.

La producción Rojita tiene temas como Labioso, Atrás, Estoy mejor sin él, Rockstar, Sigo esperando, Vestido azul, No te echo de menos, entre otros.