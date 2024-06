Dafne Keen protagoniza “The Acolyte” , serie derivada del mundo de “Star Wars”

Una mujer trabajadora, líder, perfeccionista, con gran fortaleza, pero con un caparazón muy grueso que oculta un poco su sensibilidad es como Dafne Keen define a “Jecki Lon”, su personaje en “The Acolyte”, serie extraída del mundo de Star Wars.

A sus 19 años, la actriz española ya comprobó que los sueños se cumplen. De pequeña, junto a su padre veía las películas de Star Wars en un videoclub y, cuando comenzó con su carrera, no dudó en formar parte de este universo.

Gracias a su dedicación y constancia, la actriz logró ser uno de los personajes principales de la mini serie de ocho episodios que estará disponible a través de Disney+, a partir del 4 de junio.

“El hecho de que se me diera esta oportunidad fue como un regalo del universo, como una fusión cósmica, me sentía súper afortunada de haber llegado al casting y de conseguir el papel porque me había esforzado mucho, que me hayan considerado me hace sentir muy agradecida, esto para mí es una oportunidad increíble”, afirmó Keen en entrevista con El Sol de México.

“Jecki tiene muchos matices, mucha profundidad, es una chica muy joven, sabia, pero a la vez un poco ingenua sobre la vida real, sabe mucho en teoría, pero no ha vivido demasiado”, agregó.

La serie creada por Leslye Headland cuenta también con las actuaciones de Amandla Stenberg, Jodie Turner, Joonas Suotamo, Amy Tsang, Margarita Levieva y Lee Jung-jae, entre otros.

La serie explora la historia de una joven Padawan que vuelve con su antigua maestra Indarra (Carrie-Anne Moss) para retomar sus lecciones como Jedi. “Jecki” investiga una serie de violentos crímenes y enfrenta cada amenaza persistente en la galaxia.

Para este personaje, Keen practicó Kung-fu, Karate, Tai Chi, entre otras artes marciales. Fueron meses de entrenamiento que le dejaron una disciplina que aplicará en sus siguientes proyectos.

“Teníamos una rutina muy clara cuando estábamos ensayando y se me hace mucho más fácil ahora.

“La parte más complicada del entrenamiento fue dominar el sable, es difícil hacer que parezca que llevas 10 años haciéndolo, que es lo que mi personaje lleva ejerciendo, es complicado, pero estuvo muy divertido y claro que me encantaría seguir practicando (ya en su vida personal) el rollo Kung-fu, Tai Chi, Taekwon-Do, Karate”, indicó.

A casi una década de haber iniciado su carrera, Keen se ha posicionado en el gusto del público y ha llamado la atención de diferentes productores. Su papel más significativo fue el de Laura en la cinta “Logan” (2017), a lado de Hugh Jackman y por el que recibió diferentes galardones, entre ellos el premio Empire como Mejor Revelación. Gracias a este personaje, Keen concretó nuevas oportunidades.

“El hecho de haber hecho Logan me abrió las puertas a muchas cosas, entre ellas a personajes femeninos en mundos como estos, que, hasta ahora han sido tan masculinos en el mundo de la acción y me siento tan afortunada el formar parte de estos colectivos.

“Honestamente me llegan solos estos personajes porque en Logan como hice un personaje así, los directores de casting van sabiendo lo que puedes esperar de un actor. Lo que está tan bien de esta serie (‘The Acolyte’) es que hay muchas mujeres, pero no están necesariamente empoderadas, sino que están existiendo y son fuertes por el simple hecho de estar ahí”, aseguró.

Por otro lado, la hispano-británica adelantó que está próxima a estrenar la cinta Whistle, dirigida por Corina Hardy.

En esta se retrata la historia de un grupo de chicos de secundaria que se encuentran con un silbato antiguo que está maldito, al utilizarlo, el sonido convocará a la muerte para cazarlos.

“Doy vida a una chica que se llama ‘Chris’ que vive en Chicago y se va a un pueblito a visitar a su primo, luego de que fallece su padre. Fueron como dos meses intensivos en Canadá de invierno, de mucha sangre, gritos y mucho terror”, dijo.