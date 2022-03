Convierten el videojuego “Halo” en serie, te contamos todos los detalles

La primera vez que Pablo Schreiber se puso la armadura de Master Chief, de inmediato se sintió con el espíritu del icónico héroe del universo de Halo, que hoy cruza el puente de los videojuegos a la pantalla chica con una serie homónima.

“Hay un aspecto técnico de ese traje, al ser de plástico y de gran peso, requiere mucha fuerza en el abdomen para caminar con él, y eso crea una postura (dice mientras levanta el pecho) que viene de forma natural”, platicó el actor durante su visita a la CDMX.

Literatura Saga juvenil de Thalita Rebouças abre debate sobre bullying

Esta serie está basada en la exitosa franquicia de X-Box, que desde su lanzamiento en 2001 ha vendido más de 82 millones de copias en todo el mundo, recaudando más de seis mil millones de dólares. Seguirá la historia del protagonista del juego, Master Chief, y su lucha por salvar a la humanidad de una amenaza alienígena, conocida como El pacto.

Pablo, quien previamente había participado en series como The wire y Orange is the new black, declaró a El Sol de México que pese a ser una historia desarrollada en un mundo ficticio, los personajes reflejan los matices del ser humano, algo que le resulta enriquecedor para su labor actoral.

“No tenemos límites en nuestras posibilidades, escogemos nuestra identidad y caminamos con ella, pero en realidad tenemos mucho dentro de nosotros. Las posibilidades no tienen fin en cuanto a lo que podríamos ser, quiero expresar lo más que se pueda, y qué mejor manera de hacerlo que con quien es probablemente el más heroico e icónico personaje de todos”.

El canadiense reconoció que de pequeño no solía ser muy aficionado a los videojuegos, por lo que al ser invitado a este proyecto en 2018, a sus casi 40 años, fue como descubrir un mundo nuevo.

Desde entonces ha pasado mucho tiempo inmerso en ese pasatiempo, por supuesto enfocado en la colección de Master Chief. “Seré honesto, no soy muy bueno, pero estoy aprendiendo”, dijo entre risas. “Pero para mí lo más importante es la historia”.

Lo que más le impactó fue la mitología que hay detrás de la narración, pues gracias a ello tuvieron mucha tela de dónde cortar al momento de trabajar en la adaptación, y sobre todo pudieron rescatar el elemento humano y realista.

Esta primera entrega plasma el viaje de John (el verdadero nombre de Chief) para descubrir los secretos y el trauma de su pasado, y tratar de recordar al ser que fue arrancado de su vida y reformado como un súper soldado espartano, y así comprender la importancia de su lucha.

“Esa es la vértebra. Es lo que no esperas, porque cuando ves a Chief ves todos sus mecanismos, no piensas en la humanidad, pero él es la última esperanza, así que ese debe ser el centro de la serie”.

Esta serie es producida por Steven Spielberg (quien además contribuyó desde el guión hasta la supervisión de los aspectos técnicos), en colaboración con Steven Kane, Darryl Frank, Justin Falvey y Kiki Wolkfill, quien además forma parte del equipo encargado de desarrollar el videojuego.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Wolkfill, quien acompañó a Pablo en la entrevista, explicó que llevar este universo a la pantalla fue una gran oportunidad para explorar elementos que difícilmente podrían haberse desarrollado en una consola.

“Hay muchos mecanismos para contar historias, ya sea la realidad virtual, o un juego individual, o como Fornite, es diferente. Todo eso es interesante para mí, lo que la televisión nos permite es enfocarnos en un personaje y su viaje, en una manera en la que el espectador se pueda sentar y analizarlo”, concluyó.