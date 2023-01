Contra las cuerdas: un retrato de la fortaleza de las mujeres a través de la lucha libre

En esta esquina: Ángela (Caraly Sánchez), una mujer que intenta recuperar el cariño de su hija tras seis años de ausencia. En esta otra: Dulce Caramelo (Scarlet Gruber), una luchadora profesional que no permitirá que le quiten a los suyos.

Este enfrentamiento será arriba y también fuera del ring, ya que, mientras una quiere tener su vida de antes, la otra buscará la forma de quedarse con lo que ama y que apenas conoció.

Esa es la premisa de la serie Contra las cuerdas, que narra la vida de Ángela, una mujer que, a través de la lucha libre buscará ganarse nuevamente el cariño de su pequeña.

“Yo, en la vida real soy muy Ángela, puedes ver mi rostro y pensar que soy cara dura, pero en verdad tengo un corazón de pollo. La personalidad de este personaje fue mucha construcción de la mano de la creadora, me la pasé horas viendo videos de lucha femenil; aproximadamente unas 10 o 15 luchadoras de las que saqué algunas cosas y las conjunté todas en este personaje”, afirmó la protagonista Caraly Sánchez en entrevista con El Sol de México.

La serie de 10 capítulos busca erradicar estereotipos y etiquetas. Aboga por la equidad de género al retratar a distintas mujeres desarrollando sus vidas en un deporte que, para muchos, aún es considerado muy masculino. La lucha libre ha existido por casi una centena de años, pero fue hace cuatro décadas cuando a las mujeres se les permitió practicarlo.

“La serie es muy compleja en cuanto a su diversidad, sus formas, sus historias, pero uno de los grandes mensajes que queremos retratar para otras mujeres, sobre todo las nuevas generaciones, es que ellas son fuertes, capaces, valiosas, valientes, poderosas, son grandiosas y pueden hacer de su vida lo que quieran”, aseguró María Balam, quien da vida a Malena, la mejor amiga de Ángela.

“La vida ya es un reto para todas las personas, pero siendo mujeres, más; no te acobardes y aunque la vida te ponga contra las cuerdas, tú tienes todas las herramientas, la garra y la fuerza para salir adelante y porque para cada llave existe una contrallave, sólo hay que ver cómo le sacas la vuelta”, añadió.

Contra las cuerdas con Caraly Sánchez y Scarlet Gruber / Cortesía | Netflix

Y el talento femenino no sólo se muestra en pantalla, también tras bambalinas, ya que la creadora de la historia Carolina Rivera contrató a más de 200 mujeres para ocupar distintos puestos dentro de la producción.

IZTAPALAPA, OTRO PERSONAJE

Los paisajes y lugares donde se desarrolló la historia también son una muestra de la lucha contra los estereotipos.

“Iztapalapa como entorno para esta historia es una gran decisión, es muy bueno porque se muestra una delegación, un barrio que es parte importante de la identidad de la Ciudad de México y del país en general. Mostrarlo a través de la lucha libre y los personajes de estas mujeres que están representadas de una manera muy digna, hablarlo de una manera muy franca, manteniendo el sentido del humor y viendo el colorido y todo este proyecto de las utopías donde retratan en los murales los personajes de la delegación, el cablebús, creo que eso es muy bueno, se siente un México más real”, expresó el actor Cuauhtli Jiménez.

EL RETO FÍSICO

De acuerdo con Caraly, este proyecto le implicó grandes retos físicos. Su preparación fue durante más de dos meses y, a pesar de ejercitarse de manera constante, admitió que la exigencia es totalmente diferente.

“De los retos más grandes fue aprender a luchar; de verdad no puedo explicar, no importa si eres fitness o estás acostumbrado a hacer ejercicio, no hay manera que, por más ejercitado que estés, aguantes un entrenamiento, es impresionante la disciplina y fuerza que se necesita”, expresó la protagonista.

“Es mucho entrenamiento, disciplina, fortaleza, es un arte y un deporte que tiene sus reglas, sus características muy definidas y que hay que tomar con mucho respeto y seriedad porque te puedes lastimar fácilmente o puedes lastimar a tus compañeras. Lo que queríamos era fortalecernos, aprender a luchar, pero también cuidarnos entre nosotras”, agregó Balam.

La trama también cuenta con las actuaciones de Priscilla Izquierdo, Giovanna Zacarías, Allison Santiago, Alejandra Ley y Michelle Rodríguez, entre otros. Contra las cuerdas está disponible en la plataforma de streaming Netflix a partir de 25 de enero.