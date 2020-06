Con el sencillo Juntos, Teo Bok llega desde Italia a apoyar a México

Teo Bok es un artista Italiano que comenzó su carrera como cantante, músico, intérprete y actor en el año de 2012, en su paso por diferentes cadenas infantiles y reality shows se hizo de un enorme público en Europa y los Estados Unidos. En estos días de crisis sanitaria, el artista encontró el momento perfecto para llegar a México y Latinoamérica a través de una canción en la que convoca a diversos artistas e influencers para recordar la importancia de las medidas de higiene en estos tiempos de pandemia.

“Cuando esta situación estaba creciendo en otras partes del mundo yo no me pude centrar solamente en Italia, así que hemos salido con la canción Juntos, cuyas ganancias serán para donar a los hospitales que en este momento están sufriendo en Latinoamérica y también estamos apoyando a la Organización Caritas Quintana Roo para llegar a las personas que de verdad no tienen el dinero para sobrevivir en este momento de dificultades por el coronavirus y me hace verdaderamente feliz el poder ayudar”, dijo Teo Bok en entrevista para El Sol de México.

El cantante asegura haber apoyado a su país natal con más de cien mil dólares, esto a través de su música, en la cual está totalmente involucrado, Juntos no fue la excepción; “Yo escribí toda la canción y toda la melodía, la idea era hacerla divertida pero al mismo tiempo con un significado importante y con un mensaje, además de que era ideal hacerla pegajosa y creo que se logró”; compartió Bok, quien además ideó el video para este single desde el confinamiento de la cuarentena, “mostramos los pasos para lavarse las manos, para ponerse los guantes, para quitarse el cubre bocas, los zapatos y todas estas cosas cuando sales, todo el proceso creativo se gestó en mi hogar”, confirmó.

A pesar de su corta edad, 16 años, el artista ha ganado experiencia a través de diferentes formatos en las cadenas Nickelodeon, Disney y en los reality shows de talento Italia’s Got Talent y La Voz Kids Alemania, generando las tablas necesarias para venir a conquistar al público más exigente de Latinoamérica, el mexicano.

“Todos esos momentos de mi vida me ayudaron muchísimo, creo que me sirvieron para tener una madurez diferente a la de otros chicos de mi edad en el mundo de la música, el estar en Disney a los 11, La Voz Kids en Alemania los 12, Italian’s Got Talent como finalista a los 13 y las series con las que trabaje en Nickelodeon me hicieron crecer como artista como personaje y como persona”, afirmó.

Una vez que la pandemia termine, Teo Bok espera poder llegar a México, país con el que siente enorme afinidad por la alegría, las fiestas y la vibra de su gente; mientras eso sucede su nueva propuesta Juntos que comparte con Paola Ramones, Iker Walker, Mich Pérez, Tech Ochoa entre otros está disponible en YouTube.