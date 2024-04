Con 65 años de carrera, Raphael se prepara para presentar en México la gira “Victoria”

Raphael dice que atraviesa un momento fantástico en su carrera. Con 65 años de historia musical, alrededor de 80 millones de discos vendidos, y a días de haber cumplido 21 años del trasplante de hígado que le dio una segunda oportunidad, continúa girando por el mundo y prepara un nuevo disco, que espera lanzar el próximo año.

Sentado en su estudio, donde está rodeado de las portadas de algunos de sus discos, se enlaza para una charla con El Sol de México, en la que asegura que para llegar a este punto de la vida con esa visión, la clave radica en ser auténtico en todo momento.

“Haber logrado que la gente me viera como soy de verdad, no hay sombra, no hay nada oculto, no hay nada que temer. Estoy liberado de muchas cosas, con una familia en orden, con una carrera tremenda bien realizada, y bien llevada”, asegura el intérprete de éxitos como “Mi gran noche” y “Como yo te amo”.

El español inició su carrera en 1962 tres ganar el primer premio en el Festival de Benidorm, y desde entonces ha lanzado alrededor de 50 álbumes, que le han valido 326 certificaciones de Disco de Oro y 49 de Platino.

Afirma que el secreto para haber logrado una carrera tan longeva ha sido cuidar su voz por sobre todas las cosas.

“No hablar mucho. Naturalmente haciendo entrevistas tengo que hablar, pero lo ideal para mí es no hablar, porque así mi voz está fantástica a la hora de cantar, cuando estoy trabajando y cantando no doy entrevistas”, dijo.

“Eso es muy importante, llegar al escenario descansado de la voz. El día que vi que la posibilidad de no hablar el día que canto, fue un acierto, ordeno las cosas para que hable lo que tenga que hablar antes, pero no cuando voy a cantar”, agregó.

SU GRAN NOCHE ESTÁ POR VENIR

El ganador de la certificación disco de Uranio, por haber vendido 50 millones de copias del álbum “Raphael. Ayer, hoy y siempre” de 1982, asegura que todos los días se despierta con la convicción de ser mejor que ayer, por lo que al preguntarle cuál considera que ha sido la “gran noche” de su vida, responde que todavía está por venir.

Foto: AFP

“Una gran noche es cuando haces lo que quieres hacer, estás a gusto, y el público también está contento con lo que has hecho, se ha sentido feliz y a gusto, esa ha sido tu gran noche, y no tienes ninguna enfermedad, ni nadie que tú quieras está malo, ni se te ha muerto nadie, eso ha sido una gran noche”.

Una de las cosas que más disfruta es cantar arriba de un escenario, y aunque reconoce que durante sus primeros años se sentía nervioso antes de subir, con el tiempo aprendió que ese momento es un encuentro único con sus fans, quienes siempre lo hacen sentir cómodo.

“Al principio de mi carrera me ponía sumamente nervioso y me agotaba antes. Ahora salgo tranquilo, porque confío en el público, sé que están ahí porque les gusta estar ahí, nadie les ha obligado, salgo más tranquilo y puedo hacerlo todo más largo y más profundamente”.

El también actor de títulos como “Al ponerse el sol” y “Yo soy aquel” subrayó que los conciertos también le brindan la oportunidad de medir las reacciones de la audiencia a sus canciones, y así probar nuevos temas.

VIENE A REFRENDAR SU AMOR CON MÉXICO

El llamado “Divo de Linares” regresará a México para una serie de conciertos en Monterrey (11 de abril en el Escenario GNP Seguros), Zapopan (13 de abril en el Auditorio Telmex) y Ciudad de México (17 y 18 de abril en el Auditorio Nacional).

Estos shows pertenecen a su gira “Victoria”, la cual asegura representa “la victoria sobre mi carrera, sobre mi vida personal, con la familia, con mi mujer, mis hijos, con mis amigos, con el público, con mi carrera. Es una victoria en toda regla, cada aspecto de mi vida lo contemplo con cierta satisfacción, cómo ha ido todo”.

Para él, regresar a tierra azteca es un motivo de alegría, pues desde su primera visita en 1968, cuando pisó el hoy extinto club “El patio”, los mexicanos le brindaron noches de éxito tremendas, y se mantuvieron fieles hasta este momento.

Él mismo asegura que el cariño ha sido recíproco, y en esta ocasión vuelve para refrendar sus triunfos y compartir nuevamente con su público.

“Que me vean lo bien que me mantengo, y a presentarles mis nuevas cosas, para que no digan que siempre canto lo mismo, y aparte las canciones de siempre quieren que cante”, comentó entre risas.