Colin Greenwood, bajista de Radiohead, muestra su vida con la banda en el libro Cómo desaparecer

QUERÉTARO. Antes de la explosión de la era digital, Colin Greenwood, bajista de la banda británica Radiohead desde pequeño se sintió seducido por la magia de las cámaras fotográficas. Cuando empezaron como un pequeño grupo de adolescentes que se juntaban para hacer música todos los viernes, aquel curioso músico comenzó a tomar fotos de todo lo que hacían, para luego guardarlas en cajas de zapatos debajo de su cama.

Nadie lo imaginaba, y mucho menos él, pero aquella pasión, que terminó por convertirse en una costumbre, ahora es uno de los archivos fotográficos más valiosos que existen de una de las agrupaciones de rock alternativo más representativas de todos los tiempos.

Una selección de estas imágenes se puede conocer en la primera edición al español del primer libro de Colin Greenwood, “Cómo desaparecer”, publicado por el sello Sexto Piso.

“A mi hermano, Johnny (guitarrista de la banda), le encanta salir en cámara y si no le tomas fotos por lo menos unas 10 veces al día se enoja, es por eso que tengo muchas fotos de él. Pero a los otros (Thom Yorke, Ed O'Brien y Phil Selway) como que no les gustaba tanto que les tomara las fotos, por lo que agradezco que al final sí se dejaran”, dijo a través de una video llamada virtual desde Inglaterra, Colin Greenwood, durante la presentación de su libro en el Hay Festival Querétaro 2024.

“Lo que pasa con nuestra banda es que todos siempre hemos sido muy respetuosos entre nosotros y entendimos nuestros procesos fuera de Radiohead y lo que teníamos que hacer dentro de Radiohead.

“Algunas veces hubo gustos que no iban con lo que yo quería, pero siempre nos apoyamos mutuamente”, agregó el músico quien lamentó no poder presentarse físicamente ante sus fans, por compromisos musicales con el musico australiano Nick Cave, con quien trabajó en su último álbum de estudio, colaboración que también documentó en fotos.

Un punto de vista privilegiado

Con la mediación del también bajista, Javier Ramírez,"El Cha!", los fanáticos tuvieron la oportunidad, algunos casi al borde de las lágrimas, de preguntarle sobre el proceso de este libro, cómo fue que decidía capturar las imágenes, desde un lugar privilegiado, un lugar que cualquier fotógrafo de rock envidiaría, un sitio que Colin recuerda cerrando los ojos, como quien vuelve a vivir todo de pronto.

“Tomar las fotos es una sensación que despierta algo dentro de ti y hace que las estrellas se alineen en el firmamento. A veces era la forma en que estaban sentados, cómo uno platicaba con el otro o uno se veía contento y el otro triste, la forma en que distorsionaban la música en el escenario”, dijo.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro Y Hay Festival

El bajista se animó a evocar los pensamientos de su fotógrafo favorito, el británico Nick Knight, de quien aprendió que la fotografía está entre lo que uno cree ver y lo que realmente uno ve. Pero, en su caso trató de nunca descuidar su lugar en la banda y su pasión principal que es ser músico.

Sobre el nombre del libro, Colin recordó que proviene de la canción "How to Disappear Completely", del disco Kid A, lanzado en el año 2000, aunque aclaró que hay más de un significado, de los cuales uno de ellos es que, como Radiohead ha estado inactivo desde 2018, parece que han desaparecido, pero no completamente.

Viene un segundo libro

"El Cha!", quien se confesó fanático de la banda se animó a preguntarle por sus lecturas actuales, las cuales son misceláneas, pero que develaron que Colin gusta de autores contemporáneos, como Warren Ellis y libros de historia, especialmente sobre la vida cotidiana durante el siglo XV en el Reino Unido.

“Disfruto escribir, estudié inglés en la universidad. Es algo que me encanta hacer. Es muy probable que de no haber participado en Radiohead me hubiese dedicado de lleno a cosas relacionadas con la escritura. Pero creo que nunca es tarde para hacerlo. Estoy trabajando en la conclusión de mi segundo libro, que también es sobre Radiohead, en él hablo un poco más sobre el alma de la banda y el rocanrol, en el que también hago confesiones”, finalizó Colin Greenwood, quien durante la charla aprovechó para usar su cámara y tomar una foto de la audiencia desde su computadora.