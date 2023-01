Cinta biográfica de Whitney Houston sólo narra su historia musical

A diferencia de los dos proyectos previos biográficos, la cinta Quiero Bailar con Alguien: La Historia de Whitney Houston apostó por enfocarse en ese lado que no muchos conocen y que rodeó la vida de la cantante ochentera: la música.

El descubrimiento de su amor por el canto, su primer sencillo en la radio, la vez que pisó un escenario, el ascenso a la fama, la satisfacción de llenar estadios, pero a la vez la complicada relación con su papá y los excesos en el consumo de drogas son algunos de los temas que se abordan en el filme dirigido por Kasi Lemmons y escrito por Anthony McCarten, quien estuvo al frente del guion de Bohemian Rhapsody (2018), sobre la vida de Freddy Mercury.

“La historia de Whitney es complicada, pero todos los humanos somos complicados. Podremos identificarnos con ella y sus dificultades, con las presiones que tuvo que soportar, y así podremos comprenderla”, comentó la directora Kasi Lemmons.

El filme que aborda la vida de Houston desde que era una niña del coro de Nueva Jersey, hasta ser una de las artistas con más discos vendidos y premiados de todos los tiempos, cuenta con las actuaciones de Naomi Ackie (Houston), Stanley Tucci, Tamara Tunie, Nafessa Williams y Clarke Peters.

“Ni siquiera cuento con las palabras para describir esto, Whitney siempre ha estado ahí, siempre presente en mi vida, en cada boda, en cada funeral, en cada bautizo, en cumpleaños, en el karaoke, cuando estoy a solas, cuando estoy con amigos. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera vez que la escuché, sencillamente, siempre ha estado ahí”, aseguró Ackie.

“En un inicio, en la etapa de pruebas me sentí aterrorizada de inmediato, no sabía si podría siquiera intentarlo. A pesar de que las pruebas iban en aumento y de que el día de la selección se acercaba, yo me seguía sintiendo extraña. La prueba final, fue el Día de Brujas, yo estaba disfrazada como Whitney, con su traje y su peinado, cantando I Will Always Love You y algo dentro de mí hizo clic, entonces lo comprendí: ‘yo sería capaz de contar esta historia’”, agregó la protagonista.

Los realizadores del proyecto obtuvieron las grabaciones originales de 22 clásicos de Houston entre los que destacan Greatest Love of All, You Give Good Love, If You Say My Eyes Are Beautiful, Where Do Broken Hearts Go, Saving All My Love, I Will Always Love You, I’m Your Baby Tonight, How Will I Know, I Wanna Dance with Somebody. La cinta está disponible en cines comerciales.