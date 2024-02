Chuy Montana fue asesinado por las canciones que cantaba: Fiscalía

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, María Elena Andrade, confirmó la detención de Kevin Alejandro “N”, presunto asesino del cantante de corridos tumbados Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, encontrado el pasado 7 de febrero a la orilla de la carretera Playas de Rosarito-Tijuana.

Un día después, también fue encontrado el cadáver de Miguel Pavón, amigo del cantante. Sin embargo, las autoridades niegan que la muerte de los dos esté relacionada con el crimen organizado.

De acuerdo a la fiscal, la causa de la muerte del cantante Chuy Montana obedece a sus canciones, ya que de acuerdo a la hipótesis, las personas que lo asesinaron no les gustó las letras de sus canciones y él siguió cantando.

Gossip

En conferencia de prensa la fiscal narró parte de los hechos que habrían ocurrido la noche en que asesinaron al intérprete de Porte De Scarface y Polvos de Chanel en un motel ubicado en Playas de Rosarito.

“La riña fue el principal móvil. Todo fue por unas diferencias en cuanto a que la víctima estaba cantando unas canciones que no le parecían a uno de sus agresores y no obstante le pidieron que no las llevara a cabo", dijo la fiscal.

De acuerdo con la narración de los hechos, Montana siguió cantando estos temas, lo que molestó a las personas inconformes.

Primero le propiciaron una golpiza, lo esposaron y finalmente lo subieron en el vehículo en donde luego le dispararon y lo arrojaron a la vía pública

¿Quién fue Chuy Montana?

El cantante tijuanense comenzó a ganar popularidad cuando fue descubierto y firmado por la disquera dirigida por Jesús Ortiz Paz, el vocalista de Fuerza Regida.

Montana se dio a conocer inicialmente por su talento, interpretando corridos tumbados en las calles, específicamente en el cruce fronterizo de la garita de San Ysidro.

Su voz cautivadora no pasó desapercibida para aquellos que lo escucharon, atrayendo la atención de Ortiz Paz, quien lo invitó a unirse a su sello discográfico y lo representó como su agente artístico.

Publicado originalmente en La Voz de la Frontera