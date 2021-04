César Bono vuelve al teatro de revista

A diferencia del personaje que interpreta en Vecinos desde el año 2005, César Bono no sufre el desempleo. En entrevista con El Sol de México, informa que junto con Carmen Salinas, Alfonso Zayas, Luis de Alba, Benito Castro, Maribel Fernández La Pelangocha, María Rebeca, Olga Sana, Carlos Eduardo Rico y Tony Balardi, estrenará la obra de revista ¡Y que nos coge la pandemia! Como anillo al dedo.

“Este show ya lo habíamos hecho en el Blanquita, no con todos los que estaremos en el mismo escenario, pero es muy parecido. Yo en ese momento era el más chico de los comediantes. Y ahora sí tengo muchas cosas que contar. Por ejemplo, mi sketch va consistir en que hablaré en torno a que yo le tenía envidia a Luis de Alba, Alfonso Zayas y Benito Castro. Hablaré un poco con palabras de doble sentido respecto a que ellos están más dotados que yo, de ahí mi coraje.

“Me da mucho gusto que Carmen Salinas va a revivir a su personaje de La Corcholata, con el que debutó en la película Bellas de noche. Cada uno vamos a presentar lo mejor que tengamos de nuestro repertorio de experiencias en la comedia”, agrega sobre el montaje que abrirá al público el 30 de abril.

Además, gracias a su personaje en Vecinos, le llamaron unos jóvenes mexicanos que abrieron una escuela para nuevos cineastas, “para que dé unos talleres hablando de las bondades y dificultades de los creativos de cine que como muchos del sector del entretenimiento, nuestro trabajo es eventual y siempre estamos con el Jesús en la boca, porque hay inversionistas que se detienen para hacerlo”.

En un receso de las grabaciones de las temporadas 10 y 11 de Vecinos, el actor manifiesta: “No dejen de vernos los domingos porque estamos con nuevas historias y novedades que no se las imaginan, aunado a que ahora se juntan varias generaciones de artistas invitados, nos la estamos pasando muy bien en las grabaciones”.

Acerca de la manera en la que refresca su personaje de Frankie Rivers, explica que lo hace “con la ayuda de los escritores, lo evolucionan con cosas cotidianas en familia o en lo laboral, aunado a que yo doy propuestas de temas, en algunas coincido o en otras no, y así se van renovando las historias. En mi caso, como Rivers, siempre tengo ideas en el aire, aunque no hay nada bajo el sol”.

Vecinos, que desde el pasado 28 de marzo arrancó la décima temporada en televisión, ya va en año 16 de transmisiones, la misma edad a la que comenzó César Bono en la actuación. “En ocasiones me llevó más por el cine y el teatro y en los últimos años los he compaginado con la televisión. Como artista, siento que todas estas décadas de trabajo me he mantenido por el esfuerzo de ser constante con la profesión que tomé, hasta la fecha, no he dejado de trabajar”.