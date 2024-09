William Valdés descubre sus obsesiones en Toc Toc

Después de más de un año de espera, el actor y presentador de televisión William Valdés se incorpora al elenco de la puesta en escena “Toc Toc” en la que interpreta al personaje “Otto”.

“Esta oportunidad me llegó hace un año, cuando iban a regresar después de pandemia. Me fui a Miami y entonces no pude hacerla, pero cuando me volvieron a llamar me emocioné mucho, siempre había querido hacer teatro profesional en México y se me dio”, explicó el actor en entrevista.

En la obra, que trata sobre cómo un grupo de seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos se conocen mientras esperan a su psiquiatra, en la sala de espera de su consultorio, el actor originario de Cuba ha conectado con su personaje especialmente en una obsesión que comparten.

“Haciendo este personaje, descubriéndolo más, tengo muchas cosas en común con él en la parte de la fascinación muy grande por el orden y la simetría. Soy muy organizado en mi casa, en mi closet todo es por colores. Soy muy freak con tener todo organizado”, mencionó.

Con “Otto”, William puso su esfuerzo en construir una nueva versión personal y única. “Como actor creo que tenemos la responsabilidad de hacer nuestro propio personaje. Fue un trabajo durante los ensayos y poco a poco fui construyéndolo”, dijo, reconociendo los desafíos que conllevan llevarlo a escena.

“Lo más difícil de ser ‘Otto’ es el timing, ‘Toc Toc’ es una obra que es muy rápida, porque cuando tu personaje entra al escenario ya no vuelve a salir. Su fobia son las líneas del piso, entonces hay veces que tengo que treparme en el librero, en una ventana, caminar por encima de libros en el piso, es algo complicado”.

En “Toc Toc”, el actor se ha sumado a un elenco que lleva tiempo considerable poniendo a la obra en el gusto del público, en el que están Lola Cortés, Omar Medina, Ulises de la Torre, Poncho Vera, Cecilia Arias, Alicia Paola, entre otros talentos.

“Omar Medina ha sido increíble porque él es profesor de improvisación, me ha dado muchísimos tips. Somos una gran familia y me dieron una gran bienvenida, me siento muy apoyado por ellos, varios de los actores ya llevan haciendo la obra más de un año”, comentó.

“Toc Toc” se presenta todos los viernes, sábados y domingos en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel.