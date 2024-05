Víctor Manuelle lanza álbum de colaboraciones; incluye una con el fallecido Frankie Ruiz

Víctor Manuelle cumple su más grande sueño: colaborar con Frankie Ruiz. Para su nuevo material discográfico “Retromántico”, ya disponible en plataformas digitales, el salsero compartió el tema “Otra noche más”, con uno de sus artistas favoritos, quien falleció en agosto de 1998.

Gracias a la tecnología, el artista puertorriqueño pudo unificar su voz con la de Ruiz y concretar esta colaboración, que representa una de las más preciadas del álbum.

“El álbum es un homenaje al sonido de la salsa romántica en la época de los 80 y 90 que fue tan influyente en todo el mundo, figuras como Frankie Ruiz, Eddie Santiago y todos los que salieron de esa cepa, Gilberto Santa Rosa, son tantos, pero es un homenaje a todos ellos y a ese sonido, y quise aprovechar para hacer un homenaje a uno de mis artistas favoritos, que lamentablemente nos abandonó temprano”, afirmó Víctor Manuelle en conferencia de prensa.

“No usamos Inteligencia Artificial, se escucha la voz real de Frankie, que fue extraída del tema ‘Deseándote’, se hizo una composición nueva, un arreglo nuevo porque era tratar de cumplir ese sueño, de hacer una colaboración sin que fuera una canción de él, fue bastante creativo el hacer un nuevo tema”, compartió.

Para concretar este proyecto, se requirió de mucha planeación, así como coordinación para adquirir legalmente los derechos tanto de la imagen como de la voz del fallecido artista.

“La parte más difícil de todo esto fue sacar todos los permisos, pedir los derechos de la canción a Universal, al compositor, pedir derechos del video de la imagen que se usó y un sinfín de cosas, pero al final valió la pena porque el público lo recibió de manera increíble”, expresó el cantante.

Su nuevo disco también cuenta con colaboraciones de Gilberto Santa Rosa, Johnny Rivera, Willie González, Maelo Ruíz y Tito Nieves.

“Las colaboraciones en mi caso no las hago por tendencias, tiene que haber amistad, yo quiero que todo fluya en una canción por eso no quiero colaborar con alguien que no conozco sólo porque tenga fama.

“La salsa no ha muerto nunca, considero que este género está en su mejor momento; hay muchos exponentes que están haciendo salsa y yo, con este disco quise regresar a las raíces, por eso se grabó a la manera de esa época, con esos sonidos, por eso lo lancé en vinilo, porque me siento con la responsabilidad de mantener la salsa vigente”, expresó.

Con el objetivo de celebrar este lanzamiento, así como sus 31 años de carrera, Víctor Manuelle ofrecerá dos conciertos en el Auditorio Nacional este 31 de mayo y 1 de junio, a las 20:30 horas.