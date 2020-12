Verónica Castro regresa al cine apadrinada por su hijo Michel

Luego de más de diez años de ausencia en la pantalla grande, Verónica Castro regresa al cine con la cinta Dime cuando tú, de la mano del director Gerardo Gatica y su hijo Michel Castro, quien estuvo a cargo de la dirección de fotografía.

La actriz bromeó con que los cineastas, “se aprovecharon de ella” para convencerla de participar en esta película, ya que desde hace varios años les había planteado su deseo de trabajar con ellos.

“Le pedí (a Michel) que cuando tuviera su primer largometraje en México, porque trabajó mucho en Los Ángeles, me invitara aunque fuera con un papel muy pequeñito. Entonces me habló, mañosos los dos porque como saben que los quiero se aprovechan, y me dijeron que iba como la abuela. Y yo feliz, estoy contenta y agradecida porque además trabajé con gente muy linda”, comentó.

Asimismo, recordó los inicios de su hijo como cineasta y la pasión que siempre mostró por el séptimo arte, y platicó que desde que era joven iba con su cámara a todas partes y sentía mucho respeto por el arte, por lo que hoy le da orgullo verlo formar parte de un proyecto de esta magnitud.

La cinta narra la historia de un joven México-americano que emprende un viaje a la Ciudad de México para descubrir su raíces, luego de la muerte de su abuelo.

çAdemás de Verónica, también participan Héctor Bonilla, José Carlos Ruíz, Jesús Zavala y Ximena Romo.

La protagonista de Rosa Salvaje externó su agradecimiento con sus co-estrellas jóvenes, porque para ella es muy enriquecedor ver su trabajo y darles consejos para apoyarlos en su carrera. Pero también aplaudió el trabajo de Bonilla y Ruíz, quienes a pesar de conocerla desde hace varios años, continúan siendo grandes maestros para ella.

“Siempre se aprende de los jóvenes cosas diferentes, estoy contenta porque encontrar a mis compañeros de antes mezclados con los compañeros de ahora, con un “nieto” nuevo, es muy importante. Imagínate tener a mi amado José Carlos Ruiz de toda la vida, y también a Don Héctor.

“Sigue siendo un maestro de la vida, de la escuela, del trabajo y de la responsabilidad, y sigo aprendiendo de él. Entonces amo este trabajo y a mis compañeros, regresar ha sido maravilloso. Estoy muy agradecida con Dios y con la vida”, señaló.

Por su parte, Michel reconoció el profesionalismo de su madre en el set, y destacó que el buen trato que tiene con el resto del equipo facilita mucho el trabajo. “Mucha gente que la encuentra tiene muy buenos recuerdos de ella, y creo que mi mamá en ese aspecto nunca ha cambiado. Siempre ha tenido esa sencillez con quienes labora”.

Verónica extendió sus felicitaciones al equipo de maquillaje, y aunque reconoció que con las pelucas y arrugas que le ponían "se sentía muy vieja", se dijo asombrada de la forma en que su aspecto se transformó. "Fueron muy responsables muy profesionales, todos al pie de la letra, todos caminamos parejos", comentó.

Dime cuando tú llega a los cines el próximo viernes 25 de diciembre.