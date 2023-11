Tras 40 años, Jacqueline Andere vuelve al elenco de El Maleficio

Jacqueline Andere repite su experiencia en El Maleficio. Participó en la versión original del productor Ernesto Alonso y ahora 40 años es parte de la propuesta de José Alberto Castro que protagonizan Fernando Colunga y Marlene Favela.

En entrevista con El Sol de México, Andere advierte que está bien cuidada por la gente de producción cuando realiza sus escenas, y desechó rumores de que sucedan hechos extraños durante las grabaciones en Televisa San Ángel.

“Yo no he visto nada, ni he sentido nada. Las grabaciones han transcurrido normal y sin contratiempos para mí. Estoy muy contenta, muy feliz y le doy gracias a Dios de estar en el reparto. Ahora soy Nuria, la tía de Beatriz, lo cual agradezco mucho”.

Andere con una trayectoria de 68 años en la televisión, desde que se hacía el Teatro Fantástico, reitera en tono jocoso: “Aquí estoy todavía de pie. Fue un hitazo con polémica en 1983, porque en ninguna historia se tocaba el tema del diablo, porque el señor Azcárraga decía que sus telenovelas eran para el pueblo de fe católica y todas sus familias.

“Y al unirse la escritora Fernanda Villeli, el actor y productor Ernesto Alonso, juntos idearon esta historia que sí realmente impactó en su momento y ahora se retoma con todos los avances tecnológicos, caracterizaciones y efectos especiales, que existen en este 2023”.

LE IMPACTA VOLVER A VER A SU AMIGO

Jacqueline Andere quien por décadas fue amiga de Ernesto Alonso, reconoce que sí le impactó verlo en la primera transmisión de la nueva versión de la telenovela, que en 1983 protagonizaron los dos.

“Ya estábamos tras bambalinas durante la presentación de la telenovela, y nos tocó ver un ensayo de la producción. Y dije, es Ernesto, pero no, es un actor parecido a él y lo caracterizan y bueno su voz la hacen algo diferente al hombre real para darle ese toque siniestro que bien puede ser la IA.

“Sí sentí maripositas en el estómago por verlo y oírlo, otra vez gracias al equipo de producción de El Güero Castro”, reconoció.

Espera Andere que El Maleficio, no sea su última telenovela en su carrera, “quiero seguir actuando”, revela.

En El Maleficio actúan Fernando Colunga (Enrique de Martino), Marlene Favela (Beatriz), Julián Gil (Gerardo), Alejandro Calva (El padre Cayetano), Rafael Inclán y varios talentos jóvenes que han repuntado de otras producciones.

Jacqueline Andere es la tía Nuria familiar de Beatriz (Marlene), una mujer amargada que cuida a sus sobrinos Vicky (Sofía Castro) y Juanito (Kaleb), exagera en sus opiniones y llega a afectar la tranquilidad familiar.

Ella es la que induce a Beatriz a aceptar una relación con Enrique de Martino (Fernando), sin saber sus fines oscuros contra Juanito.

El Maleficio se transmite a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas.