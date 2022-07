Selena Gómez: Una estrella en plenitud

Selena Marie Gomez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas. Por parte de su padre, Ricardo Joel Gomez tiene sangre mexicana, pero también hija de la actriz estadounidense de teatro Mandy Teefey.

Pese a ciertas adversidades en el interior de su familia, la vocación artística de Selena despertó muy temprano.

En 2002, a la edad de diez años, tuvo su primer papel en la serie Barney & Friends, a la que le siguieron muchas otras, incluyendo Hannah Montana. Pero fue en 2007 cuando le llegó el papel que la catapultaría a la fama como icono juvenil: Wizards of Waverly Place.

Como cantante, empezó a crecer tras interpretar la canción principal de esta serie, e hizo lo mismo con otras bandas sonoras de Disney Channel, además de protagonizar algunas películas para el canal.

Poco a poco fue además rompiendo con esa etiqueta eterna de Chica Disney y construyendo su propia imagen. Además de consolidarse como actriz y cantante, Selena Gomez se hizo cada vez más perseguida por su relación con el cantante Justin Bieber. Previamente había mantenido un romance con Nick Jonas, de Jonas Brothers.

La actriz también ha salido con el cantante The Weeknd, con DJ Zedd, el cantante Charlie Puth y con el jugador de baloncesto Jimmy Butler.

Sin embargo, la pareja que formó con Bieber, en la que tuvieron varias rupturas y reconciliaciones, fue una de las más idealizadas por sus seguidores.

Una adversidad que ha enfrentado Selena ha sido su lucha contra el lupus, enfermedad que además de problemas físicos ha afectado su salud mental, por lo que la cantante incluso requirió de un trasplante de riñón donado por su amiga y actriz Francia Raísa.





BRILLANDO COMO SIEMPRE

Selena Gómez también tiene una trayectoria como empresaria y productora. De hecho produjo la exitosa 13 Reasons Why, además de que ha sido la imagen publicitaria de marcas como Adidas, Coca-Cola y Pantene.

En la actualidad forma parte del elenco de la serie de Disney Plus Only Murders in the Building, de la que también es productora ejecutiva. En la ficción, su personaje mantiene un romance con otro interpretado por Cara Delevigne, y un beso entre ambas se ha viralizado en las redes.

A pesar del éxito de la serie, Selena es la única protagonista de la ficción que se ha quedado fuera de las nominaciones, pero ella parece centrada en disfrutar de esta etapa de su vida:

“Estoy tan abierta y amo tanto lo que hago… Simplemente estoy en un muy buen momento y lugar y lo estoy disfrutando”, dijo la artista.

De acuerdo con la agencia EFE, Selena Gomez también ha anunciado a través de un video-selfie de Tiktok que pronto lanzará música nueva. Por tanto, parece que está más activa que nunca.

“Me encanta mi trabajo. Lo llevo haciendo desde que tenía siete años. No sé hacer otra cosa. Y lo seguiré haciendo hasta que deje de divertirme y quiera relajarme y ser madre algún día”, señaló Selena.





