Sebastián Yatra le canta a la adversidad

Para Sebastián Yatra el 2020 fue como vivir “el primer noviazgo”, repleto de momentos felices y tristes, pero al final le resultaron en un balance muy positivo, en gran medida debido a la gran cantidad de proyectos que realizó. Además de los logros profesionales que su trabajo le brindó, el cantante asegura que mantenerse activo fue una barrera contra la tristeza durante la cuarentena.

“Muchas veces las personas nos deprimimos porque estamos sin nada qué hacer y la cabeza empieza a dar vueltas. Mi papá es depresivo de toda la vida, y él siempre me habla mucho de la “laborterapia”, para él lo mejor fue dedicarse a trabajar porque así dejaba de pensar en las cosas que lo agobiaban. Y creo que eso también es una buena herramienta”, comentó Yatra en entrevista exclusiva para El Sol de México.

Cabe recordar que a mediados del 2019, el colombiano presentó un video titulado En guerra, donde lanzó un mensaje de aliento a quienes batallan contra la depresión, la anorexia y el bullying, y aprovechó la ocasión para colocar en sus redes un llamado a los jóvenes para amarse y valorarse por encima de todo.

A raíz de lo vivido este año el cantante retoma este mensaje, y aunque destacó que el tema de la salud mental es muy delicado y sólo un médico debe dar consejos sobre cómo tratarla, retoma las enseñanzas de su padre e invita a las personas a aplicar la “laborterapia” en sus vidas.

“Cada quien lo vive de una forma distinta, pero definitivamente sí podemos hacer cosas en la vida que nos ayuden a combatir esto, especialmente si somos personas con tendencias a deprimirnos, o hay algo químico que nos lleva a esos sentimientos. El ejercicio ayuda muchísimo, hacer las cosas que te gustan de verdad, tratar bien a los demás y usar bien tu tiempo, distribuirlo bien y ser productivo”.

NUEVOS RETOS

Para el próximo año, Sebastián tendrá la oportunidad de explorar otras facetas suyas en Érase una vez...pero ya no, el primer musical dirigido y escrito por Manolo Caro, y el concurso Conecta y canta; donde fungirá como juez al lado de Poncho Lizárraga, Mario Domm y Kenia Os; en el que niños de toda la República Mexicana participan desde sus casas para llevarse un premio. Confiesa sentirse muy orgulloso de formar parte del elenco de la producción de Caro, ya que es un gran admirador de su trabajo, y reconoce que le costó trabajo creer cuando lo llamaron al proyecto.

Por ello, no se ha tomado este reto a la ligera, e inició su preparación para llegar más que listo al set de grabación. “Los guiones están brutales, ando con clases de actuación todos los días y con clases de acento. Estoy dedicado al gimnasio, me toca transformar un montón de cosas, pero me encanta, es un reto que vale mucho la pena y ojalá que salga todo muy lindo. Estoy ahí metiéndole toda la buena energía”, comentó.

En la serie compartirá créditos con Rossy de Palma, Asier Etxeandía, Mariola Fuentes, Itziar Castro, Daniela Vega y Mariana Treviño.





Con información de Belén Eligio