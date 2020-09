Sarita Sosa reaparece y rompe en llanto al recordar a José José

Un día como hoy, hace un año, México estaría despidiéndose de uno de sus artistas más queridos y talentosos, José José, el “Príncipe de la Canción”.

En el primer aniversario luctuoso del cantante mexicano José José, Sarita Sosa, la menor de sus hijas, regresó a la vida pública para recordar y rendir homenaje a su famoso padre.

Fue durante el programa "Despierta América", que la polémica Sarita recordó al "Príncipe de la Canción", sus últimos momentos e incluso la pelea que sostuvo tras la muerte de su padre con sus hermanos Marysol y José Joel.

Pero una vez más la joven sorprendió al público mexicano al asegurar que podría existir una reconciliación con sus hermanos mayores, sin embargo no entró en detalles.

"Es algo muy personal, porque igual la gente no conoce la verdadera historia, entonces yo no sé si eso fuera a pasar en un futuro, obviamente no estoy cerrada a eso, pero... yo creo que, si las cosas se pudieran arreglar sí", explicó.

Asimismo, se negó a dar detalles del proceso legal que mantiene con Marysol y José Joel respecto a la herencia del cantante, pero puntualizó que los abogados ya trabajan en el tema.

Pero los conductores no dejaron pasar la oportunidad y la cuestionaron acerca de todas las críticas, burlas y memes que recibió por parte de la audiencia mexicana así como de los fans de José José, ya que algunos incluso la acusaban de ser culpable de la muerte de este.

A lo que Sarita respondió: "claro (que las veía), pero yo creo que la razón porque no me afecta es porque obviamente no son ciertas, y el hecho de que mi papá siempre me decía ´que te resbale, ponte aceite de coco y que te resbale´... pero yo realmente no le presto atención, porque eso solamente da energía negativa y te estresa".

La joven también aprovechó y envió un mensaje al público mexicano: "los amo, aunque no sepan la realidad, yo siempre he dicho que la gente que realmente conoció a mi papá, la gente que realmente fueron sus fans, como decimos nosotros, que son nuestra familia, saben la historia de José José, saben realmente quienes somos".

Finalmente, respecto al tema de comenzar una carrera artística en México no dejó claro si desea hacerlo, pero sí señaló que aunque los hijos del “Príncipe” pudieran seguir sus pasos jamás podrán ocupar ese puesto. "Yo creo que el legado de José es el legado de José José, aunque nosotros seamos los hijos, ese es José José, entonces su legado es intocable", manifestó.

Sara Salazar rompe el silencio de su vida con José José

Durante la reaparición de Sarita en la televisión, se mostró una cápsula en la que la joven entrevistó a su madre Sara Salazar. En esta, la también polémica esposa de José José recordó momentos que vivió al lado del cantante.

Relató cómo conoció al “Príncipe de la Canción”, de qué manera se enamoró de él e incluso la canción que José le cantaba.

Por su parte, Sarita compartió algunos de los recuerdos más entrañables al lado de su padre, como cuando lo acompañaba a los conciertos y los fans le llevaban múltiples regalos, entre risas la joven dijo que en una ocasión una familia le regaló un pollo vivo muy importante para ellos.

La viuda dijo que a un año del fallecimiento de José José, extraña sus consejos ya que siempre tenía las palabras correctas para los momentos más difíciles.

Para finalizar, Sara Salazar dijo que aún no se acostumbra a su ausencia, pues incluso llega a cocinar para los dos cuando recuerda que él ya no está. Pero muy segura dijo que ella, en definitiva, fue el amor de su vida de José José.