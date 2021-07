Muere Sammy Pérez tras luchar contra el Covid-19

El comediante Sammy Pérez falleció este viernes a los 55 años debido a un paro cardiovascular, en medio de su lucha contra el Covid-19.

Sammy estuvo hospitalizado por casi dos semanas y fue intubado debido a complicaciones de la enfermedad.

La semana pasada, el actor había mostrado una ligera mejoría en su salud; sin embargo, al ser diabético tuvo una recaída, que se juntó con otros padecimientos ocasionados por el virus como presión baja, un daño severo en el pulmón y una lesión renal.

A través de su cuenta de Instagram se dio a conocer la partida de una persona que llevó risas y buenos momentos a muchos hogares mexicanos.

"Su corazoncito ha dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron. Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón".

¿Quién era Sammy Pérez?

Sammy nació el 3 de octubre de 1965 en Pantepec, Puebla, y fue conocido por sus participaciones en programas como el Calabozo, en donde comenzó su fama en 1993 tras realizar un baile siendo parte del público y más tarde trabajando de la mano de Eugenio Derbez.

Una de las cosas que caracterizaba al actor era su dificultad para hablar, lo que se atribuía a una discapacidad cognitiva con retraso intelectual, pero que su familia negó al asegurar que padecía de dislexia.

La condición de Sammy no fue ningún impedimento para que sobresaliera y cumpliera sus sueños en la pantalla chica, aunque hubo celebridades como Galilea Montijo y Roxana Castellanos que fueron fuertemente criticadas luego de realizar un sketch donde el actor fue su blanco de burlas.

Su compañero de aventuras fue Miguel Luis, con quien realizó varias entrevistas y reportajes de un sinfín de temáticas, pero cada una de ellas con su toque personal de humor involuntario.

Sammy también destacó en el mundo del deporte, pues llegó a ser parte de coberturas especiales como el Mundial de Alemania en 2006 y en los Juegos Olímpicos de Pekin, en 2008.

Pero la fama del comediante llegó hasta Hollywood, con una aparición en la película "No se aceptan devoluciones", dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez.

Sammy tenía planes de boda

El actor mantenía una relación desde septiembre con una joven llamada Zuleika, pero no solo eso, su amor era tan grande que hasta tenían planes de boda.

Ambos se conocieron en Guadalajara, y según el comediante, fue amor a primera vista, que al día siguiente de conocerla le pidió que fuera su novia.

"La conocí por el estadio Guadalajara y ya al otro día le dije que si quería ser mi novia, al segundo día".

Durante su aparición en el programa "Es Show", Sammy presentó por primera vez a Zuleika, donde aseguró que "me convenció el año pasado y fuimos en serio".

Eugenio Derbez se despide de Sammy

Fuertes fueron los rumores de que Eugenio Derbez no había apoyado a Sammy mientras estaba hospitalizado, que más tarde él mismo desmintió.

"Aquí estoy, desde el primer día. En cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, a investigar. Me he acercado a su familia por medio de terceras personas para ver qué se necesita; incluso con el hospital...", escribió el director de "No se aceptan devoluciones".

Este viernes tras conocer el fallecimiento de Sammy, el también comediante dedicó un emotivo mensaje a quien fue su compañero y gran amigo, donde destacó su trabajo profesional y su aportación como ser humano a esta vida.

"Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada; que se puede cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros".