Sabo Romo define su rumbo musical

Mientras espera llegar a un acuerdo con sus compañeros de Caifanes, con quienes negocia su permanencia en el grupo, después de que no fue tomado en consideración para los autoconciertos que finalmente se pospusieron, Sabo Romo habla de los planes que lo llevan a continuar en la música como AUA, el proyecto de rock conceptual que ha iniciado con el músico Alter Tewel, mismo que desarrolla a la par de otras colaboraciones como <italic>Rock en tu idioma sinfónico y Santa, el dúo que forma con Tania Libertad. “AUA surgió de manera fortuita, tal como me han llegado todas las cosas grandes y no tan grandes de mi vida. Mi encuentro con Alter fue muy chistoso, empatamos a nivel melómano, a nivel musicópata y empezaron a pasar cosas”. Para intentar definir a qué suena este proyecto, Sabo recuerda los momentos en los que comenzó a compartir las maquetas tempranas de Alter, que dice, entendió como “música para locos pachecos”, pero finalmente dice es “música para quien quiere escucharla”. El bajista invita a "vivir una experiencia inmersiva con AUA el cual tiene esa importante virtud de "exaltar la emoción y generar recuerdos”.

Cuestionado sobre a quién vislumbra como “los nuevos Caifanes”, selaña: “no los hay, ni los propios Caifanes están". Sin haber lanzado un disco en 15 años, el grupo continúa en el gusto del público, pero considera que es tiempo de que sucedan nuevas cosas, negando algún rencor o rencilla con sus compañeros de banda “Se trata de acomodar las cosas, y de entender que lo artístico y lo emocional están separados de lo administrativo y lo legal, son dos situaciones diferentes que chocan, no de mi parte, pero me parece que sí de parte de alguno de ellos. Lo único que puedo decir es que deseo con todo mi corazón que pueda seguir honrando a mis compañeros de tantos años de oficio, le digo a Alfonso y Saúl que los amo, y que esta parte de la administración llegue a un punto satisfactorio para todos”, expresó.