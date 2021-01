Rosario Murrieta reivindica el periodismo de espectáculos

Ya hace más de un cuarto de siglo, Pati Chapoy, la fundadora de Ventaneando, reconocía el valor del entretenimiento y con esa idea convocó a su equipo. A unos meses de su estreno, Rosario Murrieta se incorporó como jefa de información, un tanto insegura de dejar su trabajo en la prensa escrita (era jefa de información de espectáculos en Novedades) y por invitación de Mónica Garza, quien entonces era publirrelacionista de Argos, se integró al programa.

Rosario Murrieta asegura que lo que las mantiene tanto a ella como a Pati Chapoy en Ventaneando, es “la adrenalina, la pasión, el gusto que cada día renace, cuando acaba un programa ya está la cosquilla del día siguiente, el compromiso y la responsabilidad de que mañana tenemos que seguir dando la cara, marcando agenda y a la vanguardia”.

La jefa de información del programa es rigurosa. No sale nada que no esté confirmado. “Tratamos de escuchar al público, pero sobre todas las cosas, queremos darles historias más que noticias, que ya no existen como tal, porque los artistas tienen un vínculo directo con el público; retomamos lo que tiene que ver con el día a día, que dé para un seguimiento puntual, como un caso, una investigación, una denuncia que se abre, pero lo que sale en las redes sociales es apenas el inicio de una historia para nosotros”.

Entre las historias que han surgido en Ventaneando recientemente, Rosario Murrieta destaca el caso de Larry Ramos, “que hemos cubierto puntualmente y nadie ha seguido, lo han tomado de oídas, pero ha requerido corroborar documentos, meternos en las cortes civiles y penales de Miami, es uno de los que últimamente hemos tenido en exclusiva y otro es el caso de la muerte de Valentín Elizalde, que no solamente cubrimos cuando ocurrió, sino que el año pasado reabrimos el expediente junto con la familia y revelamos la sospecha que hay sobre el primo, Tano Elizalde, que él pudo tener mucha responsabilidad en lo que le pasó a Valentín”.

Ventaneando, dice Murrieta, puso el periodismo de espectáculos “en el centro del interés del público, un oficio que era irrelevante, como un relleno en algunos espacios, hoy nos da comer a muchísimos periodistas y medios del mismo formato, creo que dignificó el oficio”. Ventanear en este show, va más allá del chisme: “Tenemos la obligación de saberlo todo, o casi todo, aunque no todo es divulgable hasta tener los argumentos con qué darle sustento, es la máxima con la que trabajamos, es una idea que comparto con Pati y nos ha dado muy buen resultado”.