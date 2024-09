Paola Núñez conduce el reality Abandonados

Paola Núñez es enfática, no habrá más melodramas en su carrera artística. “No ya no regreso a las telenovelas porque siento que el hacerlas es muy cansado. Son demasiados meses, demasiadas horas de trabajo”.

Ahora busca proyectos más tranquilos que le permitan trabajar entre México y Estado Unidos. “Quiero hacer series o películas que me dejan mucho más tiempo libre. Es por esta razón que no tomó proyectos de telenovelas, pero no tengo nada en contra del melodrama como género”, dijo Paola Núñez en entrevista con El Sol de México.

Por eso aceptó participar como conductora en el reality Abandonados Asia la Ruta del Dragón, en el que siete parejas de concursantes siguen una travesía por Tailanda, Malasia y Kuala Lumpur, cuya segunda temporada inicia transmisiones este lunes.

“Me siento muy feliz de regresar a televisión con este formato de entretenimiento, lo conduje por primera vez hace nueve años, nunca pensé que se hiciera esta segunda temporada de Abandonados y aunque no me considero conductora porque soy actriz, sí me divertí mucho”.

En este reality, los concursantes tienen que viajar sólo con 20 pesos en sus bolsas. Y además cumplir con tareas y juegos para lograr llegar a la final y ganar dos millones de pesos.

“El triunfo será de aquella pareja que realmente tenga paciencia y tolerancia no sólo con su entorno, sino con sus propios compañeros, porque vivirán grandes experiencias a altas temperaturas tanto en Indonesia como en Malasia”.

En otras condiciones, Paola recorre la misma la ruta de los participantes, “diariamente les tengo que dar las indicaciones para que continúen su camino”.

La conductora mexicana sostiene: “este reality me hace mostrar mi personalidad de aventurera y viajera, me queda bien este formato y perseguí conocer a los concursantes, conocerlos y saber de sus emociones. Esta aventura fue increíble para mí”.

LCDLFM VS Abandonados Asia ruta del dragón

Paola Núñez sabe que actualmente el reality “La casa de los famosos” acapara la atención de la audiencia, pero asegura que “Abandonados Asia la ruta del dragón” ofrece otro camino.

La actriz explica cuáles son para ella los motivos del éxito del programa de Televisa: “El drama nos gusta y la razón por la que nos causa tanto morbo ese reality es porque nos identificamos y porque nos gusta ver que otro u otros estén peor que nosotros o la esté pasando mal y eso nos hace sentir superiores.

“Entonces entiendo esa parte y no puedo criticarla porque la gente está involucrada en la parte de la escoria humana”.

Núñez explica que la audiencia en el show que ella conduce encontrará “resiliencia humana. La capacidad que tenemos como seres humanos de llegar a las últimas consecuencias y enfrentarnos como seres humanos con nuestras limitantes, pasar esos obstáculos y seguir adelante y el que sigue y sigue llega a la final.

“Esto es de comunicación, problemas de tolerancia, problemas de trabajar en equipo. Al final de cuentas cada uno va avanzando en bien de la resiliencia humana. Y no llega el mejor físicamente, llega a la final el que tuvo la capacidad de ser mejor persona”.

“Esta es la diferencia de otros realities y por eso el público va a sintonizarnos”.

“Abandonados Asia la ruta del dragón” tendrá como concursantes a las parejas Mafer y Amor; Joss y Oskarín; Brandon y Brayan; Jessica y Juan Carlos; Brenda y Diana; Talía y Tadeo y Carlos y Fernando. Se transmite a partir del lunes 9 por Azteca Uno, a las 20:30 horas.