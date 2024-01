Muere la estrella de Broadway Chita Rivera a los 91 años

Chita Rivera, cantante, bailarina y actriz de origen puertorriqueño que se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación en los escenarios de Broadway durante más de seis décadas en musicales como "West Side Story" y "Chicago", falleció el martes a los 91 años, informó su representante.

Formada en canto, piano y ballet desde muy joven, Rivera empezó a bailar en Broadway antes de cumplir los 20 años. Y siguió haciéndolo hasta que cumplió 80.

Rivera falleció en Nueva York tras una "breve enfermedad", según informó su hija Lisa Mordente en un comunicado difundido por su representante Merle Frimark.

We are heartbroken to learn Chita Rivera has passed away at 91. She was the original Velma Kelly and also played Roxie in Toronto, Las Vegas & London. Chita’s influence, warmth, and other-worldly talent will inspire us always. Tonight’s show is for her. pic.twitter.com/K55lO2UOg4 — Chicago The Musical (@ChicagoMusical) January 30, 2024

Con más de diez nominaciones a los premios Tony, de los que se llevó a casa dos, fue galardonada en 2002 con el Kennedy Center, una de las principales distinciones artísticas de Estados Unidos, y en 2009 recibió en la Casa Blanca la Medalla Presidencial de la Libertad.

Sensual y con una descarada presencia escénica, Rivera interpretó algunos de los papeles más aclamados de Broadway y trabajó a las órdenes de talentos legendarios como Leonard Bernstein, Bob Fosse, Stephen Sondheim y Jerome Robbins.

Junto con la también actriz Rita Moreno, Rivera allanó el camino para que otras estrellas de ascendencia puertorriqueña, como el actor, compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, famoso por el musical "Hamilton", conquistaran Broadway.

A life well lived. An Icon. A friend. Well done Chita Rivera pic.twitter.com/V57zJi7p08 — Colman Domingo (@colmandomingo) January 30, 2024

Rivera consiguió en 1957 el papel de Anita en "West Side Story", la adaptación estadounidense del siglo XX del cuento de Shakespeare "Romeo y Julieta", que la convirtió en estrella y le valió su primera nominación al Tony.

Pero cuando se hizo la película, el papel de Anita fue a parar a Moreno. Fue la primera vez, pero no la última, que un papel importante en Hollywood se le resistía a Rivera después de haber brillado en los escenarios con el mismo papel.

Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar, como la del equipo del musical Chicago, que ella protagonizó, destaca que "la influencia de Chita, su calidez y su talento sobrenatural nos inspirarán siempre. El espectáculo de esta noche es para ella".

Chita Rivera - an enormous loss for the Broadway community. So much of what she did defied normal human capabilities. Watch her perform the absolute hell out of “All That Jazz.” She was electricity personified. pic.twitter.com/dkrpXIL46R — Liam Gareau (@liamgareau) January 30, 2024

¿Quién era Chita Rivera?

Nacida en plena Gran Depresión, el 23 de enero de 1933 en Washington, capital de Estados Unidos, Dolores Conchita Figueroa del Rivero Anderson era una de los cinco hijos de un matrimonio católico.

Su padre, músico de la Marina, murió cuando ella tenía siete años. A los 11 años se matriculó en una escuela de ballet local, y a los 16 se presentó a una audición en la renombrada Escuela de Ballet Americano dirigida por George Balanchine y viajó a Nueva York tras ganar una beca.

Tras tres años de formación, Rivera buscó pequeños papeles en Broadway como bailarina.

Para tratar de ocultar su origen étnico, cambió su nombre por el de Chita O'Hara, antes de decidirse finalmente por el de Chita Rivera.

Rest in Peace, Chita Rivera pic.twitter.com/pTenQnzqNJ — 👽brittny pierre🪩 (@sleep2dream) January 30, 2024

Aun así, a menudo se sentía fuera de lugar, y en su libro de 2023 "Chita: A Memoir", describe una de sus primeras audiciones: "Junto a mí... había rubias pechugonas y de piernas largas con vestidos que dejaban al descubierto sus cuerpos y labios rojos que resaltaban sus bonitas caras".

"Y ahí estaba yo, bajita, morena, vestida con falda negra y leotardos, y con una nariz como el culo de una gallina".

Pero una feroz determinación la sacó adelante, junto con su audaz deseo de dedicarse a cantar.

Después de "West Side Story", Rivera consiguió el papel protagonista de Rose en "Bye Bye, Birdie", junto a Dick van Dyke, en el cautivador musical inspirado libremente en Elvis Presley, en el que un compositor de canciones de Nueva York sueña con un truco publicitario cuando su principal cliente es reclutado por el ejército.

Pero cuando llegó el momento de hacer una versión cinematográfica, Hollywood volvió a descartarla y Janet Leigh, de "Psicosis" se llevó el papel para interpretar a Rose.

En 1975, Rivera interpretó a Velma Kelly en "Chicago", junto a Gwen Verdon en el papel de Roxie Hart, en el musical dirigido por el legendario Bob Fosse.

So sad to hear about Chita Rivera’s passing. I shall be performing the Big Spender number from Sweet Charity later in my kitchen. pic.twitter.com/2LeonATxnI — Taffeta V. (@TaffetaV) January 30, 2024

Más tarde haría un cameo en la versión cinematográfica de 2002. Rivera nunca guardó rencor por tales desaires, y siempre volvía a Broadway con nuevos papeles.

Apareció tres veces en "The Ed Sullivan Show", un popular programa de variedades de televisión que le proporcionó una enorme audiencia nacional.

Rivera se casó en 1957 con Tony Mordente, otro bailarín de "West Side Story", con el que tuvo una hija y del que se divorció en 1966.

En sus memorias, Rivera cuenta que durante la representación del musical "Mr. Wonderful" tuvo un romance con su coprotagonista Sammy Davis Jr.

Otros de sus espectáculos más destacados fueron "Sweet Charity", "The Rink", "Kiss of the Spider Woman" (por el que ganó un Tony en 1993) y la reposición en Broadway en 2003 de "Nine", que protagonizó junto a Antonio Banderas. Rivera ganó un Tony a la trayectoria en 2018.