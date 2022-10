Muere Angela Lansbury, protagonista de la serie La Reportera del Crimen

A tan solo cinco días de que cumpliera 97 años, la actriz británica Angela Lansbury, falleció esta madrugada, en Los Ángeles, California, según informaron sus hijos, sin dar más detalles de su deceso, a través de un comunicado difundido por la revista People.

“Los hijos de Dame Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa de Los Ángeles a la 1:30 a. m. de hoy, martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”, se lee en la declaración.

Su rostro ganó fama al convertirse en uno de los más icónicos de la pantalla chica, por dar vida a la novelista Jessica Fletcher en la serie de televisión, Murder, She Wrote (en español titulada La reportera del crimen), uno de sus papeles más emblemáticos.

Dicha serie, se transmitió durante 12 años consecutivos, siendo todo un éxito internacional. Con este papel, Lansbury logró recibir 18 nominaciones a los premios Emmy.

Sin embargo, su trayectoria también incluye largometrajes como Gaslightm o El retrato de Dorian Gray, así como la Nana mágica. Asimismo, interpretó desde villanas, detectives y hasta personajes de comedias en teatro.

“Tal vez no fue una superestrella a nivel mundial, pero es innegable el reconocimiento que tiene en públicos de diferentes generaciones y sin lugar a dudas, era una primera actriz. Es el tipo de histriones que alcanzan la fama ya en la madurez y caso muy curioso, la TV fue su principal plataforma, Murder She Wrote, La reportera del crimen, es un clásico innegable de la televisión y forma parte de una de sus épocas de oro”, dice el crítico de TV Gerardo Gil Ballesteros.

“Ahora que está tan de moda pretender por corrección cambiar géneros de personajes, La reportera del crimen es un ejemplo de que esto no es necesario. Guiones muy bien cuidados, escritores de TV de primer nivel y por si fuera poco, el doblaje en México de Evangeliza Elizondo, hay una memoria colectiva generacional de la serie”.

El experto agrega que, “por supuesto, recordamos el doblaje de Lansbury en la versión animada de La Bella y la Bestia. Hizo cine, brilló, pero antes de que las estrellas dejaran de deseñar la TV, Lansbury fue una de sus estrellas más sólidas. Una primera dama de la pantalla chica. La detective que se adelantó a su época, la reportera invencible. La estrella discreta”.

Lansbury nació en Londres en 1925, y con tan solo cinco años de edad, huyó junto a su madre de la Segunda Guerra Mundial para refugiarse en Nueva York, ciudad que la acercó a la industria del entretenimiento y en 1940, tras estudiar actuación, logró varios papeles en Broadway.

Posteriormente, se perfiló en las filas de los estudios MGM de Hollywood para formar parte del reparto de 11 películas, en su mayoría en papeles secundarios. La actriz estuvo nominada en tres ocasiones al Oscar en la categoría de reparto, gracias a las cintas Gaslight, The Picture of Dorian Gray y The Manchurian Candidate.

Entre los galardones que recibió durante su trayectoria destacan el premio Tony en 1996 por el musical Mame y en 2013 ganó una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.