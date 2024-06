Mercedes Hernández encuentra equilibro en la vida

Cuenta con más de una década de carrera, suma 33 trabajos tanto en cortos, como largometrajes y algunas apariciones en series de televisión. Hoy, la actriz Mercedes Hernández vive una vida plena, sin apuros, está en ese momento en el que puede decidir qué trabajos realizar y cuáles rechazar, sin importarle una retribución económica.

“Eso es un privilegio muy grande poder decidir qué quiero hacer y qué no. Uno tiene el privilegio de tener ahorros y de poder elegir los proyectos, pero hace 10 años yo hubiera tomado lo que sea para trabajar, entonces no hay que olvidar que uno puede decir hoy: ‘ok, no hago tal proyecto porque tengo mis ahorros’, pero si no los tuvieras, harías lo que sea”, afirmó Hernández en entrevista.

La actriz de 53 años selecciona muy bien sus proyectos, pero principalmente la convencen aquellos trabajos independientes o de cineastas que están comenzando.

“Tengo muchas ganas de seguir haciendo cine de autor, he hecho ahora varias películas y series para plataformas, pero no se me olvida nunca seguir haciendo cine independiente es lo que forjó mi carrera, entonces si es un buen guion, siempre apoyo la película”, comentó la ganadora de un Premio Ariel.

Entre sus siguientes proyectos destacan “La virgen silenciosa” y “Here be dragons”, de Iria Gómez Concheiro. Una historia ambientada en un mundo futurista, en donde no existe el agua y hay diferentes enfrentamientos políticos, así como desapariciones de personas.

“Es una película distópica, sucede dentro de 25 o 30 años en el futuro y plantea una sociedad al límite donde hay una guerra civil y donde hay mucha esperanza también, pero las cosas se ponen muy difíciles. Yo en esta cinta hago a la mamá de Rogelio, un chico que tiene un problema y le pasa algo terrible, es un personaje pequeñito”, aseguró.

Hernández se acaba de presentar en la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde presentó la cinta “Un viaje al corazón: The Wingwalker”, protagonizada por Omar Chaparro, con la dirección de Alonso Álvarez.

El filme cuenta la historia de un hombre que es deportado en el momento en el que su hija está a unos días de someterse a un trasplante de corazón.

“Yo hago a doña Meche que está basado en un personaje real, es una mujer que en la frontera en Tijuana tenía un refugio para migrantes y en este caso recibe a nuestro protagonista, lo acoge, él puede tener un respiro y volver a comer, tener una cama y tomar fuerzas para seguir su travesía.

“Es una cinta muy esperanzadora también, es una película que duele mucho, pero que finalmente te hace ver que hay esperanza en la humanidad, los migrantes tienen derecho a tener un hogar y no debería nadie ser ilegal en ningún país. Mientras filmábamos había migrantes centroamericanos, muchísimos, abajo del puente, estábamos haciendo ficción, pero estábamos viendo también la realidad y varios de ellos fueron contratados también para hacer de extras, entonces siempre es como la ficción y más allá de la ficción”, aseguró la actriz.

La película estrenará el próximo 10 de octubre en salas de cine comercial.