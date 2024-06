María Jaubert inicia su camino como solista

Formada inicialmente dentro del teatro musical y estar cerca de la música desde su infancia, la cantante mexicana María Jaubert estrena “Fuerza”, la primera canción de su etapa como solista.

“Mi formación musical en Inglaterra me sirvió muchísimo para agarrar disciplina, porque empecé a estar en teatro musical y a aprender a tocar instrumentos desde que tengo cinco años. Mis tardes a lo mejor se veían un poco distintas a las de otros niños y niñas de mi edad. Llegaba a mi casa y me ponía horas y horas a ensayar y a estar escribiendo, me encantaba”, comentó en entrevista.

Con el valor de la constancia como un aprendizaje adquirido en el país europeo, Jaubert compuso "Fuerza” a raíz de una vivencia personal. “Se presentó una situación bastante difícil en la pandemia, me tuve que aislar de mi familia justo cuando era Navidad y por algún motivo me entró la inspiración y sabía que tenía que escribir esa canción”, dijo.

EP en camino

Compuesto en el género del indie pop, como define la intérprete, el primer tema estará acompañado de otros sencillos, en conjunto completarán una continuidad que evoca a la vieja usanza conceptual de un disco.

“Me gusta la idea de poder sacar un EP, porque todas las canciones tienen un hilo conceptual y una coherencia entre sí, es una historia que tiene cierta continuidad”, explicó. "Desapego", "Voz al sol", "Magia" y "SQM" (Siempre quiero más), esta última la pieza que dará nombre al EP, son los sencillos que contendrá el material.

“Todas las canciones yo sí diría que caen dentro del indie, son canciones que por lo general son un poquito más lentas, con un ‘vibe’ más tranquilo”, mencionó.

En el proceso de su proyecto musical, Jaubert ha estado acompañada de Christian Jean, integrante de Reyno, en la producción, también contó con la asesoría de Denisse Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!

“Empecé a ir con ella por unas mentorías cuando yo ya estaba pensando en presentar mis canciones en vivo y ver un poco cómo podía manejar toda esa parte de la presencia escénica”, dijo.

“Me ayudó bastante a modificar la melodía en ciertas partes para que realmente fuese factible cantar todas mis canciones en un show, porque antes eran un poco más vocalmente retadoras. Sentí muchísimo apoyo”, añadió.