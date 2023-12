Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre cuestionan el fanatismo en Los enviados

Luego de ser una de las series originales más vistas en México, Los Enviados regresan para una nueva temporada, ahora apostando más por un thriller policiaco y de suspenso, un poco lejos de lo religioso.

En esta ocasión, los sacerdotes Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) y Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) se ven envueltos en una trama llena de misterio y asesinato durante su viaje a Galicia. Si bien comienzan con la investigación que realizan en un convento luego de que tres monjas invidentes aseguran ser las testigos de un supuesto caso milagroso, cercanos a ellos se da la muerte de su anfitrión Joaquín; ambos buscarán respuestas coherentes para los dos casos.

“Esta temporada es mucho más policial, más Agatha Christie, es más Juan José Campanella. La primera se apoyaba mucho más en lo paranormal, en exorcismos, en el terror, que está muy bien, pero yo soy mucho más fan de lo que hizo Campanella en cine con la película El Secreto de sus Ojos (2009), de la que me enamoré”, afirmó Méndez en entrevista.

“Es un caso nuevo, diferente, con un enfoque totalmente distinto por nuestra parte porque se convierte más en un caso policial y no tanto espiritual”, agregó Silvestre.

Ambos sacerdotes tienen personalidades opuestas, mientras Pedro es una persona metódica, rutinaria y sin romper las reglas, Simón es intuitivo, ofrece puntos de vista distintos a los que cualquier otro religioso podría.

La gran diferencia de esta entrega, dijo Méndez es que, el proyecto trata de cuestionar todo, de marcar la diferencia entre la fe y el fanatismo. Pero, ¿qué tal creyentes son los protagonistas de casos milagrosos y de cosas sobrenaturales?

“Yo creo mucho en el más allá, a diferencia de mi personaje, miro mucho al cielo para ver si vienen ovnis o extraterrestres, es la parte que más me gusta; a mí sí me gusta pensar que hay algo que no podemos explicar, que algo está por encima de nosotros y preguntarme ¿qué habrá después de todo esto?”, dijo el actor Miguel Ángel Silvestre.

“A todos nos han pasado estas sensaciones de despertarte a las tres de la mañana y sentir una presencia ahí en particular o cuando pierdes a alguien muy querido y hay una sensación en los días siguientes como si esta persona estuviera cerca de ti, eso es lo más cercano que he experimentado a lo paranormal o que no puedes explicar desde la ciencia”, completó el mexicano.

Méndez comentó que en esta entrega, “el director cuestiona al fanatismo que no necesariamente tiene que ver con la religión sino con lo político, lo artístico y las celebridades. El fanatismo nunca es positivo, ha generado guerras terribles en el mundo, distanciamientos, países divididos y si bien esta serie es entretenimiento puro y es un thriller policíaco, siempre está ahí está semilla de cuestionarse todo”.

Los Enviados cuenta con la dirección del ganador del Oscar, Juan José Campanella, quien además asume el rol de productor y showrunner y con las actuaciones de Assira Abbate, Susi Sánchez, Charo Pardiel, Cristina Marcos y Marta Etura.

La primera entrega ganó el premio Oro y Plata a Mejor Drama y Guion que entrega New York Festivals TV & Film Awards y fue el contenido en español más visto en Estados Unidos. Los Enviados estrenará el 7 de diciembre en Paramount+, con ocho episodios.