La música no se mide con likes: Los Amigos Invisibles

Para José Rafael Torres “Catire”, bajista de Los Amigos Invisibles las redes sociales y las plataformas digitales han afectado la concepción que se tiene sobre las expresiones artísticas, pues hoy importan más los números. “Si tiene un billón de views debe ser bueno, pero eso no es la cultura ni el arte. Es simplemente un fenómeno de negocio, y no necesariamente es arte de calidad”., dijo el músico en entrevista.

“A lo mejor habrá un grupo cultural de huapango increíble, y son personas geniales, pero a lo mejor no tienen el apoyo, no tiene likes ni views, la cultura está cayendo en eso. Las instituciones gubernamentales tienen que echarle más ganas a preservar su cultura, tanto la folklórica como la no folklórica”, agregó.

Aunque reconoce que en algún momento ellos se dejaron llevar por ese “boom” de internet, e incursionaron con contenido diferente a la música en las redes sociales, con el tiempo comprendieron que el arte no debe girar en torno a las vistas que genere.

Para ellos, el artista debe comunicar principalmente a través de su trabajo, y el resto debe ser para extender su mensaje.

Cortesía: Los Amigos Invisibles

“Hoy día el mensaje de cualquier disquera es que tienes que conectar y hacer streams, hacer esto y lo otro, y no pienso que sea así. Estoy seguro que hay artistas genuinos, que de repente no se dejan llevar por esas superficialidades de los likes, los views y los streams, y siguen creando su arte”.

REGRESAN A MÉXICO

Tras dos exitosas presentaciones en el Teatro Metropólitan, la agrupación regresa una vez más el 13 de octubre, para seguir la celebración de su disco “Cool love” (lanzado en agosto de 2022).

Catire comentó que este material, el cual los ha llevado por países como España, Alemania, Portugal, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Estados Unidos, les ha brindado bastante calma, porque “los fans han podido apreciar como una obra completa, de principio a fin”.

“Eso ha traído que mucha gente se acerque a la banda, siguen pensando que ser fan de esta banda tiene sentido, eso nos ha dado una tranquilidad de disfrutar los resultados del disco y lo tomamos con calma”.

El músico adelantó que, dado el próximo final de esta gira promocional, el próximo año podrían regresar al estudio para empezar a trabajar en su próximo material. Según afirma, seguirán el proceso que han llevado con sus proyectos anteriores, para incluir temas que ya tenían en el tintero.

“Siempre vamos creando cosas, que de repente quedaron en los baúles y de repente decidimos desempolvar y volver a retomar. Sí tenemos un punto de partida”, finalizó.