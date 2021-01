La Barranca celebra 25 años de su álbum debut El fuego de la noche

“Son 25 años que se dicen fácil pero es un montón de tiempo”, dice José Manuel Aguilera cuando habla sobre el aniversario que cumple este 2021 El fuego de la noche, álbum con el que debutó La Barranca en 1996.

Así como su vocalista ha madurado personalmente, José Manuel Aguilera anhela que la banda haya hecho lo mismo en este cuarto de siglo. “Nuestros intereses ahora no son los mismos que hace 25 años”.

En su más reciente lanzamiento Entre las nieblas, disco con 10 temas originales que grabaron durante los meses de pandemia, la banda “tocó menos” notas de las habituales, dando más espacio a los silencios y a la reflexión en sus letras.

“Esta idea de tocar menos viene de una retrospectiva que veo en la música de La Barranca. Creo que por momentos los discos siempre han sido muy barrocos”, reflexionó Aguilera, quien en 1994 inició este proyecto de manera casual junto a Federico Fong, con quien experimentó en la búsqueda de un nuevo sonido.

Fue hasta dos años después, en 1996, que reúnen el material para poder grabar un álbum e invitan en la batería a Alfonso André, integrante de Caifanes.

“Ahora me interesa ir en este proceso de depuración no sólo en la cuestión musical, incluso en la emocional y la lirica; aspirar más a lo simple, a lo sencillo, a convivir con los espacios. Es una aspiración que no sé por qué tengo, pero es una dirección en la que me interesa caminar”, compartió Aguilera, quien se ha mantenido como el líder de la banda.

Además del cambio de intereses musicales, el músico se ha enfrentado con una cosa muy curiosa “que nunca te planteas cuando vas empezando y que conforme pasa el tiempo se te presenta con mayor claridad y de forma rotunda: Pensar cómo hacerle para no repetirte”.

A La Barranca le ha ayudado la rotación que ha tenido su alineación. “Es una banda que al interior ha cambiado mucho porque han pasado muchos músicos por ella, cosa que nunca se planeó así. Y quizá esta constante renovación también ha servido para que la banda se refresque naturalmente”, dice el cantautor.

El grupo que debutó en el Bar Mata de la Ciudad de México se encontró en el camino con el violinista Jorge Cox Gaitán, quien por algún tiempo formó parte de la banda. En esa primera etapa también colaboró con ellos Cecilia Toussaint.

Después vino un segundo aire al contar en su alineación con Alejandro Otaola y los hermanos Arreola: José María y Alonso, que acompañaron a Aguilera cuando Federico Fong decidió emigrar al extranjero.

Los cambios los ayudaron a destacar en una escena nacional plagada de propuestas como lo fue la década de los noventa.

En 2007 regresaron André y Fong y a partir de 2015 la banda está conformada por Aguilera, Adolfo y Ernick Romero, Yann Zaragoza y Navi Nass.

El cambio de integrantes es una de las muchas circunstancias por las que la banda ha tenido que aprender a adaptarse. “Pero pase lo que pase, sea cambio de integrantes, tecnología, situaciones políticas en el entorno del país, la creación no se ha visto impedida, porque desde el principio y hasta la fecha la consigna que prevalece es la de hacer música”.

Y en ese sentido, La Barranca mantiene la misma emoción desde hace 25 años de entrar al estudio a grabar: “Aún persiste en nosotros esta emoción de hacer discos, canciones, de entrar al estudio de grabación. Por fortuna es algo que no se ha desgastado”, concluye la voz que se ha mantenido todo este tiempo como una constante en el grupo, José Manuel Aguilera.