Juan Daniel García Treviño lleva el cine a su comunidad; busca el Ariel con Perdidos en la noche

El cine no sólo cambió la vida de Juan Daniel García Treviño, sino la de toda su comunidad. Gracias a que el actor participó en las cintas “La civil” (2021) y “Ya no estoy aquí” (2019) fue que llevó la cultura del cine a su barrio natal, en Alianza Real, en Monterrey.

Antes de eso, sus amigos no se interesaban por el cine, vivían una vida al límite, con un entorno lleno de violencia y ofertas del crimen organizado. Pero eso ha cambiado, aunque sea un poco, gracias al joven de 24 años.

“Yo les pasé mis cuentas de Netflix, muchos amigos vieron mi última película, ‘Perdidos en la noche’ en la casa de mi mamá porque algunos ni siquiera tienen tele, otros la vieron hasta que salió en las pelis de a 10 pesos, nadie contrata estas cuentas ni tampoco nadie estaba metido en redes viendo lo que pasa en el cine, ellos veían memes, trabajos de construcción, esa banda estaba en otro pedo”, afirmó en entrevista.

El regio creyó que las historias que protagonizó invitarían a la reflexión a sus amigos, pero el mensaje fue otro, ya que, en vez de preocuparse por la realidad que enfrentan día con día, su interés fue hacia el buen trabajo que realizó García Treviño en la película.

“‘La civil’ es una película con un reflejo a mi realidad muy cercana, yo vivía ahí, vi cómo crece esta banda, con estas faltas de oportunidades y lo único que tienes es eso: hacerte narco o valer madre, no ser nadie o meterte a trabajar ahí por mil pesos por semana. Pero mis compas en lugar de clavarse en los temas que habla, los secuestros, toda esta onda, que nosotros normalizamos ya en el barrio, sólo me dijeron que me salió chido”, indicó con una sonrisa.

Pero, motivados por salir de ese entorno, algunos le pidieron oportunidades laborales, mismas que sí concretó; ahora tres de sus amigos ya se desempeñan como actores, sin haber tenido la formación, esto gracias a la inteligencia y disciplina que han mostrado, indicó Treviño.

“Me han llegado muchos castings donde tengo que actuar como malandro y mis compas son así, les he mandado castings y han quedado, ya me traje a dos compas de Monterrey y uno de Guanajuato y ahorita ya están haciendo películas y series, no necesitaron ser actores ni una escuela para entender lo que iban a contar porque son historias de nosotros, de cómo la industria cree que nosotros somos en el barrio”, sostuvo.

Incluso, el actor busca forjar una carrera como músico y, para lograrlo, se rodeará de algunos de estos amigos, a quienes está pagando sus estudios para emprender su proyecto.

“La banda ya también tiene ganas de salir de allí, buscar otras oportunidades, en la música, tengo amigos de allá de Monterrey que son inteligentes, entonces les puse a recibir clases de música para traérmelos después para acá, porque yo quiero hacer cumbia colombiana aquí en México, en la capital”, dijo.

Gracias a su trabajo en “Perdidos en la noche”, del director Amat Escalante, Juan Daniel está nominado a los Premios Ariel, en la categoría de Mejor Actor, en la edición 66 que se llevará a cabo este 7 de septiembre, en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco.

“Una de las cosas más complicadas que se me hizo para filmar esta cinta fueron las escenas en el agua porque yo no tengo tímpanos, entonces si se me mete el agua se me infecta, me duele, empieza a salirme como las cerillas y bolitas de sarro, entonces no puedo tener contacto con agua dentro de mis oídos y me acuerdo que no les había dicho nada de eso cuando me hicieron las preguntas los médicos porque no quería que me pusieran 'peros' por este problema.

“Cuando hicimos las escenas del agua, después duré como 15 días sordo, no escuchaba, me dolía un chingo la cabeza, la garganta, los oídos no los aguantaba, pero seguía trabajando aún así, no le decía a nadie nada, pero aprendí eso, a no guardarme nada”, aseguró.

Sin embargo, el actor no estará presente en la gala, debido a que actualmente se prepara para un nuevo proyecto, está recibiendo clases de inglés y compartirá créditos con artistas internacionales.

Por otro lado, también está en espera del próximo estreno de la serie “Cometierra”, donde colabora junto a Yalitza Aparicio, Harold Torres y Lizeth Selene.

“Ésta es una adaptación de un libro de una niñita que descubre un poder al comer tierra, porque por accidente se le mete tierra en la boca y tiene visiones de un secuestro, entonces ve y encuentra a las personas, se convierte como en una especie de detective para ayudar a la gente; yo soy un personaje chiquito también, pero muy chido”, concluyó.