José José fue un hombre de noble corazón: Alejandra Ávalos

La actriz y cantante Alejandra Ávalos mantuvo una relación de amistad con José José a partir de que filmaron en 1995 la película Perdóname todo. Durante el rodaje fue testigo de la noticia de que el intérprete se convertiría en padre por tercera vez.

“Cuando estábamos en lafilmación llega un día Sara Salazar de Miami para darle la noticia a José José que había quedado embarazada. A mí me toca celebrar con ellos”, recuerda.

“Yo viví los momentos más hermosos de la regeneración de José José, porque él ya estaba libre de toda adición, bien de sus facultades físicas y mentales, era más espiritual. Lo viví, lo festejé, lo celebré”.

Gracias a su colaboración en esa película, que dirigió Raúl Araiza y que este año cumplirá 25 de su estreno, grabó con el cantante el tema Te quiero así.

En ese entonces Alejandra era una estrella juvenil que había cosechado varios éxitos como baladista y protagónicos en televisión.

Ávalos recuerda que el propio José José le marcó por teléfono a su casa para informarle de la película Perdóname todo.

“Recibo una llamada de José José en mi casa,me dicen: ‘Soy José José’. Yo no creía que era el cantante,pensé que alguien me estaba haciendo una broma,entonces le colgué el teléfono. Volvió a marcar y me dijo: ‘Soy José José, te voy a pasar con Raúl Araiza’. En ese momento toma el teléfono don Raúl, quien fue quien me dijo: ‘Hijita estoy aquí con José José y con su manager Willy Vicedo para invitarte a un proyecto cinematográfico’.

“Bueno me quedé helada y me platicó que tenían el guión de una película, que no se trataba de la vida de José José, pero que sí abordaba la adicción al alcohol. José José estaba empeñado en dejar un legado cinematográfico plasmando su mensaje a las nuevas generaciones de cómo el alcohol puede destruir tu carrera, tu vida, tus relaciones y tu propia persona.

“Como era también musical, necesitaban una cantante joven porque el personaje era de una mujer unos 20 años menor que él. No tuve que hacer casting, porque ya venía de cantante de éxitos desde 1988 con Ser o no ser, Amor fascíname y Amor sin dueño”, precisa.

La película, en la que participó el cinefotógrafo Alex Phillips,se filmó en La Conchita de Coyoacán, en Chimalistac, en el hotel ahora Meliá del Centro, el hotel Krystal Zona Rosa, en el Teatro Jorge Negrete ANDA, el rodaje concluyó hasta julio de 1995.

“Perdóname todo, en la historia del cine mexicano, es una de las películas más taquilleras en los años 90, estuvo tres meses en cartelera con llenos totales de público. Es una película afortunada, se programaban seis funciones diarias.

“De José José, tengo el mejor de los recuerdos de un gran ser humano, cariñoso, generoso gentil, caballeroso, noble de corazón que siempre entregó todo su ser a su público que lo amaba”.

“En mi caso en Perdóname todo, a mí me respetó siempre como artista, como mujer, como amiga, como compañera Me dio muchos consejos de la carrera, me ayudó a prepararme profesionalmente para la cinta, para lograr una amalgama actoral y tener entre los dos el mejor resultado en escena. Era mi maestro, un amigo, un cómplice, un confidente, tuve oportunidad de tener su cariño que nació en ese proyecto y permaneció hasta sus últimos días”, finaliza.

Alejandra Ávalos recordará a José José con una misa que se ofrecerá a las 12:30 en la Basílica de Guadalupe.