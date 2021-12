Muere Joe Simon, leyenda del country-soul

El veterano cantante y compositor de "country soul" Joe Simon, célebre por temas como "Drowning In The Sea of Love" o "The Chokin' Kind", falleció en la noche de este pasado lunes a los 85 años en su casa de Chicago, en Estados Unidos.



La noticia, confirmada en las últimas horas por su hija al periodista estadounidense Roland Martin, llega tras una larga y prolífica carrera, distinguida en 1970 con el Grammy a la mejor interpretación masculina de r&b.



Los inicios de Simon (Simmesport, 1943) en Los Ángeles fueron difíciles. Llegó a vivir en un gallinero durante los primeros años, hasta que su talento como artista le consiguieron un primer éxito con "My Adorable One", en el que participaron como músicos Sly Stone y Larry Graham.



En Estados Unidos alcanzó en tres ocasiones el número 1 en la lista de éxitos de "rhythm and blues" gracias a canciones como la citada "The Chokin' Kind", por la que además obtuvo el Grammy. Editó cerca de una veintena de álbumes, desde "Simon Pure Soul" (1966) a "Mr. Right" (1985) e incluso fundó su propio sello discográfico.

El documental biográfico "Looking Back With Joe Simon" recoge una célebre anécdota de cuando fue a actuar al teatro Apollo de Nueva York y un empleado le dijo que no llegaría a nada. "Pasé de un campo de algodón a un gallinero y de ahí a ser una superestrella del r&b; no puedes decirme que no voy a ser nada", le respondió.



En 2021 es uno de los 60 artistas nominados para entrar a formar parte del Salón de la Fama del Rhythm & Blues.









