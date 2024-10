Eugenio Derbez hace reír en dos idiomas con Y llegaron de noche

Eugenio Derbez forjó una carrera en comedia en México; hace una década ha creado contenidos amenos en Estados Unidos, y con su nuevo proyecto, logró unificar el humor de ambos países.

Con apoyo de directores como Rob Greenberg y Bob Fisher, Derbez halló la manera de crear una serie de comedia que divirtiera no sólo al público mexicano, sino también al anglosajón, con “Y llegaron de noche”, una serie inspirada en hechos reales acerca del equipo latino que filmó, simultáneamente a la original protagonizada por Bela Lugosi, su propia versión de “Drácula”.

“Llevo 10 años trabajando en Estados Unidos y dándome cuenta lo complicado que es la comedia, porque ésta no viaja, es difícil hacer un chiste que funcione en ambos países, en ambas culturas, lo que es chistoso aquí, allá no y viceversa”, contó el también director en entrevista con El Sol de México.

Gossip Eugenio Derbez celebra inicio de nueva serie de comedia, ¡en México!

“Para mí ha sido fascinante como comediante estudiar eso, pero sobre todo irlo puliendo, he trabajado mucho con ellos en otros proyectos y creo que ahora le dimos al clavo de contar una historia que está basada en un hecho real, que conecte con ambos países”, afirmó.

“Nos tomamos algunas licencias con los personajes para aderezarlo como comedia y que no fuera un drama, pero encontramos ese tono que conecta con las dos culturas porque es comedia de situación, todo viene de los personajes, del egocéntrico, el hombre perdido, el actor que ya no ve ni escucha, de la intérprete fría, seca, que no le importa el medio artístico, todos los personajes son entrañables y eso hace una buena comedia de situación”, agregó.

“Nosferatu” latino

La serie aborda una historia poco conocida en el mundo cinematográfico. En 1930 se rodó la película “Drácula”, bajo la dirección de Tod Browning y Karl Freund, y con el objetivo de abarcar nuevos mercados, se apostó por hacer la versión en español con actores latinos.

Puede interesarte: Eugenio Derbez tiene planeado cómo dar a conocer su muerte: que sea una despedida linda

Este equipo de producción tenía llamados nocturnos, utilizaba el vestuario y escenografías de la cinta en inglés, adaptándolo a un producto en español. El filme contó con la dirección de George Melford, con las actuaciones de Carlos Villarías y la mexicana Lupita Tovar, que en esta versión es interpretada por Yare Santana.

“Tuve la dicha de tener en mis manos el libro de Pancho Kohner, el hijo de Lupita Tovar, a partir de memorias contadas por ella, desde su nacimiento hasta sus últimos días, y pude entender la visión de Lupita con sus ojos, cada detalle, cómo fue la relación con Paul Kohner, cómo llegó esta película a sus manos, fue un universo hermoso, contado como si ella me lo estuviera platicando”, contó Santana sobre la creación de su personaje.

En el primer capítulo se observa cómo el director Paul Kohner (AJ Vaage) comienza con el casting de la cinta, pero, al no hablar español es necesario tener a una traductora, “Cecilia” (Sofía Niño de Rivera) quien le ayuda a comunicarse con todo el talento que contrató, cubanos, mexicanos, argentinos, y españoles, entre otros.

“Aprendí mucho por qué la comedia se ha globalizado, creo que ya no habrá líneas entre la comedia mexicana y la americana ya ahorita se ven muy marcadas porque el trabajo de Eugenio es muy distinto a lo que es esta serie, pero siento que cada vez hay más latinos en Estados Unidos y el internet, la globalización de la información y la cultura hacen que todos veamos como mucho más mundial. La comedia es un lenguaje universal y entonces si en esa época era muy difícil, ahora es mucho más fácil fusionarlo”, apuntó la actriz.

Aislinn Derbez asistió al estreno de "Y llegaron de noche", donde participa Eugenio Derbez. | Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Además de director de dos episodios y productor, Derbez también es el protagonista. Encarna a Carlos Villarías, quien es “Drácula” en la trama, un actor prepotente muy preocupado por su edad, al no querer envejecer, dijo el comediante conocido por programas como “XH Derbez” y “La familia P. Luche”.

“Respecto al tema de la edad, me pasó, no que me llegara a acomplejar, pero sí me preocupó que cuando yo me mudé a Estados Unidos a empezar una carrera de cero, tenía 52 años, sentí que llegué muy tarde y pensé que me darían puro papel de relleno, eso me preocupó, pero he sabido escoger mis proyectos y acomodarme a las cosas que van con mi edad y estoy feliz”, indicó Derbez.

Laura Ferretti, Diana Bovio, Jerry Velázquez, Daniel Sosa, Manuel “El Flaco Ibáñez”, Manuel Calderón, Federico Espejo son algunos de los actores que completan el elenco.

Los dos primeros episodios de la serie ya se encuentran disponibles en la plataforma VIX, mientras que los demás se estrenarán uno por semana, todos los viernes.

Preocupado por Guerrero

En otros temas, Eugenio Derbez mostró su preocupación respecto a la situación que actualmente vive Acapulco tras el paso del huracán John, a menos de un año del desastre del huracán Otis, además de la problemática a la que se enfrentan con el crimen organizado.

El actor y productor aseguró que ayudará en lo que pueda, por el cariño que le tiene al puerto, pero todo será de manera privada.

“No sabes cómo me duele Acapulco, he hecho todo lo posible por promocionarlo, pero no nada más depende de mí, yo trato de ayudar, pero no lo hago público.

“A veces sí levanto la voz públicamente porque siento que hay que jalar ayuda por todos lados, pero ahorita las condiciones son muy delicadas porque lo haces y dicen que me quiero colgar de la tragedia, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero ahí estamos, todas mis oraciones con ellos, ojalá pasen esta situación en la que no sólo es el huracán, el huracán es lo más chico”, concluyó.