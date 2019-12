Eric del Castillo se convierte en un policía corrupto en La Doña 2

Eric del Castillo concluyó la grabación de la teleserie La Doña 2 que inicialmente estará en televisión restringida a principios del 2020. “Hago un personaje muy difícil, un policía corrupto que le va a hacer la vida imposible a Altagracia Sandoval (Aracely Arámbula) y a los de su entorno”, declaró el actor a su paso por la alfombra roja de la posada de la revista TV y Novelas .

Además, comenzará el año con el rodaje de una película de la que omitió dar detalles y que se sumará a las poco más de 300 con las que cuenta en su filmografía. "Le voy a pedir a Santa Claus o a los Reyes Magos, que me cumplan mi regalo del Ariel de Oro por trayectoria fílmica, hasta ahora no me lo han entregado, no me quieren los de la Academia”, expresó.

El 2019 le dejó un éxito más: los ocho meses ininterrumpidos de la temporada de la obra Terapia divina . “Me dejó satisfacciones muy grandes, a pesar de que tuvimos que parar las funciones en el Teatro Ignacio López Tarso, cuyo escenario nos lo quitó un diputado”, agregó el actor, quien espera reponer esta pieza teatral en la que interpreta de a un Dios en crisis.