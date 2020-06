Emilio Osorio dedica video "Hoy me tengo que ir" a su hermano

Hace seis años, el hijo primogénito del productor Juan Osorio murió de manera repentina. Para hacerle homenaje, su hermano, Emilio, le dedica el primer día de grabación del que será su próximo video musical.

Hoy me tengo que ir, es el próximo sencillo de Emilio Osorio, armado como un proyecto integral, para el que además se arrancó ya, con la grabación de un video promocional, actividad que el actor y cantante dedicó a su fallecido hermano Juan Osorio J., quien perdió la vida a causa de un infarto fulminante.

“Se cumplen seis años de que mi hermano Juan ya no está con nosotros. Creo que es bonito que se estén manejando esas vibras en la grabación, que se manifieste esa energía y que se maneje ese corazón, esa dedicación hacia él”, dijo Emilio Osorio en conferencia de prensa virtual.

En la plática online con los medios también estuvo presente el papá de Emilio, el productor Juan Osorio, quien resaltó su emoción al enterarse de que su hijo quiso dedicar el primer día de trabajo de su nuevo proyecto a quien fuera uno de los miembros más importantes de su familia.

“A mí me dio mucho gusto cuando Emilio me dijo: ‘Papá Quiero grabar mi video clip el día que Juan se fue y va dedicado a él’, como papá me sentí muy contento, porque obviamente está presente. Creo siempre en mantener la armonía y la integración familiar y esta es la mejor manera”.

Este día en una casa de la colonia Roma de la CDMX, fue el primero después del encierro obligatorio para el productor, el cantante y todo el equipo de trabajo de ambos. Aunque sin dar muchos detalles, se confirmó que esta canción será el arranque de una próxima telenovela en la que podría estar involucrado Emilio.

“El hecho de sacar la rola en estos tiempos, fue una decisión totalmente de mi equipo, fui yo el que primero en alzar la mano por esta canción porque maneja tristeza y decisión, pero yo creo que principalmente maneja sensibilidad y sinceridad de parte del hombre o de parte de la persona en que se está abriendo con su pareja”, compartió el hijo de Niurka Marcos, quien además confirmó que el sonido de Hoy me tengo que ir, no será el tan popular urbano.

“Es fundamental que hoy en día disfrutemos de escuchar un poco más de pop, de ese pop rico que es melancólico, que podamos disfrutar también, con nuestros amigos o de la misma manera en fiestas. Creo que es lo principal de la canción, es lo que me encanta”.

El también influencer aprovechó el momento para contar sobre su proceso de aislamiento social. “Lo he vivido con música. El hecho de que me hayan enseñado y yo lo siga al pie de la letra, el nunca dejar de trabajar, nunca dejar de estar pendiente de mis errores y de mis aciertos, creo que es lo que me llena en esta cuarentena. El estar con mi familia, con la gente que está compartiendo con nosotros en el trabajo es lo mejor. La cuarentena la tomé como un espacio para dedicarme de lleno a mi trabajo y lo agradezco muchísimo”, confirmo Emilio Osorio.