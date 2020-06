Diana Bracho subasta su vestuario a beneficio de la Casa del Actor

Sombreros, vestidos que portó en películas y entregas de premios y otros objetos de valor serán los que la actriz Diana Bracho pondrá en subasta este sábado en la Casa Morton Subastas, cuyos recursos serán destinados en su totalidad a La Casa del Actor.

En entrevista con El Sol de México, la protagonista de El castillo de la pureza y Cuna de Lobos compartió que la idea mientras depuraba su guardarropa, donde volvió a encontrar “ropa muy bella que he usado durante muchísimos años en relación con mi trabajo. Escogí las prendas que podían ser simbólicas: vestidos que me diseñaron grandes diseñadores para los premios Ariel, en algún premio que me dieron, un vestido que diseñé para alguna telenovela. Todas tienen que ver con mi trabajo y con mi carrera de muchos años”.

OMG! Integrante de JNS confirma que tiene Covid-19

Diana Bracho quiso otorgar los recursos que se reúnan en esta subasta a La Casa del Actor, pues considera que tiene una relación particular con este lugar ya que ahí iba a visitar a su madrina Andrea Palma, considerada como La primera diva de México. “Incluso con Maricarmen Farías presentamos una obra de teatro en el espacio que tienen ahí. Tengo una relación cariñosa con este lugar. Así que se me prendió el foco, porque yo quería donar a alguien que tuviera que ver con mi profesión y se me prendió el foco”.

Entre los objetos que pondrá en la subasta destaca un sombrero que perteneció a Esperanza Iris. “Tiene más de 100 años. Ese me lo regaló un señor que trabajaba en el teatro cuando estaba abandonado; yo hice ahí una escena en los sótanos del teatro para la película Las actas de Marusia. Es un sombrero relativamente modesto porque era de campesina, no elegante ni de plumas, modesto pero precioso”, detalla.

En la colección de 30 sombreros que subastará también destaca uno que le regaló su padre, el director Julio Bracho. “Es un sombrero de mink, me lo trajo de Rusia cuando yo tenía 15 años. También hay uno que yo diseñé, iba a ir a una presentación y no tenía que ponerme. No tenía dinero entonces agarré una cachucha de mi papá y le puse un velo y quedó divino”, dice entre risas.

La actriz también pondrá en la subasta vestidos que ocupó cuando era presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), “hice una acuerdo con diseñadores mexicanos para promoverlos y que ellos nos apoyaran con vestuarios. Yo tengo los cuatro vestidos de las cuatro entregas de Ariel que son unas joyas”.

La actriz explicó que quiso realizar este donativo a La Casa del Actor por la difícil situación que enfrentan los 50 adultos mayores que habitan en este lugar y que ahora se encuentran en una situación más complacida por la emergencia sanitaria del Covid-19.

La subasta podrá seguirse el sábado 20 de junio en la página web de Casa Morton. Las ofertas podrán realizarse en línea y también vía telefónica.