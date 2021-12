¿Dónde y cuándo será la misa de Carmen Salinas?

La familia de la fallecida actriz Carmen Salinas informó que este viernes a las 20:00 horas se celebrará una misa de cuerpo presente en la funeraria de Félix Cuevas donde está siendo velada desde poco antes del mediodía. Este sábado a las 10:00 habrá otra misa y a las 11:30 el cortejo partirá rumbo al Panteón Español para la cremación, y donde serán depositas sus cenizas en la cripta familiar, ubicada en el Cuartel U.

Muerte de Carmen Salinas, inesperada

Jesús Alfredo Briones Lozano, hermano de la primera actriz, Carmen Salinas, así habla de la muerte de la artista, quien deja un gran hueco en el mundo del entretenimiento: “Me siento muy tranquilo porque ella ya está descansando. Me siento muy honrado y bendecido de haber tenido una hermana como ella, fue una gran mujer. Ella a hermanos y sobrinos nos consideraba, nunca hizo diferencias entre nosotros”, comentó.

Les deja a sus hermanos y el resto de la familia, la responsabilidad de mantenerse unidos, "porque siempre actúo en bien de todos y es el legado que nos deja, emularla. Hablaba mucho con nosotros, para saber cómo estábamos, siempre nos daba consejos, siempre nos hablaba con mucho cariño, nos trató de maravilla a todos. Desde aquí, le digo que sabemos que algún día vamos a partir y lo único que le pido es que allá nos espere”.

Reiteró que el deceso de la actriz y productora tomó por sorpresa a la familia. “No nos esperábamos tan pronto esta partida. No la esperábamos porque los doctores nos daban mucha esperanza. Sólo Dios sabe por qué se la llevó. Carmen era una mujer que verdaderamente ayudaba, me acuerdo que cuando íbamos al teatro Lírico a trabajar, salíamos del teatro y la gente la esperaba para pedirle para comprar medicina y le enseñaban sus recetas. Ella les daba dinero, compartía su dinero. Sí, la voy a extrañar mucho”, manifestó su hermano Jesús Alfredo.

La pantalla chica siempre fue su escaparate, participó en 22 telenovelas con personajes que reflejaban la cultura popular. Foto: Archivo El Sol de México

A su llegada a la funeraria, el actor Mario Casillas ex presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, lamentó que "se nos fue una grande... Como actriz, grande como empresaria, grande como amiga, maravillosa, estupenda. Yo la quería muchísimo. Ella nos quería mucho a mi mujer y a mí. En verdad se fue una grande, desgraciadamente. Además, aficionada a las Chivas como Sergio Corona y como yo, somos Chivas".

La actriz Rosita Pelayo, destacó que "todo el gremio quiere a Carmen Salinas. A mí me ayudó mucho en cosas de trabajo. Fue una artista que le aprendí mucho, un ser solidario en todo. El legado que nos deja es el de una mujer con un poder y energía maravillosa en su trabajo yo la vi en "Abrázame muy fuerte" y cuando no hacíamos escenas, nos pedía estar en su camerino y reíamos mucho con lo que nos contaba. Una mujer sensacional, muy generosa. Yo tuve una racha de cero pesos y me mandaba comida y medicinas".