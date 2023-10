Camila Valero se estrena como protagonista en la serie Pacto de silencio

Carlos Villegas y Mao Corredor, son los directores de escena que guiaron a Camila Valero en su primer protagónico en seis años de carrera.

La actriz encabeza el elenco de la serie Pacto de silencio, un thriller de acción y drama que cuenta con 18 episodios que se estrenarán el 11 de octubre en la plataforma de streaming Netflix.

Acompañan a Valero las actrices Adriana Louvier, Marimar Vega, Chantal Andere, Litzy y Kika Edgar. Camila informa hace el papel de Brenda, una influencer que usará su fama para llegar este grupo de mujeres que la abandonaron y la dejaron como una huérfana a la deriva.

“Desde que actúe como Brenda me sentía nerviosa y ahora que estamos a una semana del estreno, los nervios me han regresado, lo admito. Más porque es mi primer protagónico y me siento bien con el trabajo que hice”, dijo en la entrevista con El Sol de México.

La hija de Stephanie Salas y nieta de Sylvia Pasquel, explica que concluyó el rodaje de Pacto de Silencio hace ocho meses, con locaciones en Vercruz y la Ciudad de México.

“Cuando me abandonan cuatro mujeres, me encuentra una señora que desde mi infancia me llevó a sentir odio y venganza por estas personas. A Brenda la quiere, pero le metió mucho veneno. Entonces creció con sed de venganza”, narra sobre su personaje.

Reitera Valero, “Brenda quiere descubrir su origen, pero al paso de sus encuentros con estas cuatro personas, se le mueve el tapete y esa sensación de venganza poco a poco se reduce, porque su corazón noble y bueno hace que sus fibras se transforman y hasta se encariñe mucho con una de ellas”.

Por cierto, Camila revela que “cuando actuaba con Kika Edgar, me impuso mucho, porque además de ser buena actriz, su papel es muy duro y enérgico. Entonces aprendí muchos tips. Al igual que con Marimar Vega”.

“Chantal Andere es una ex institutriz de un colegio, fue otra actriz que logró ponerme nerviosa, sin embargo, a la hora de los descansos era una compañera muy relajada.

“Con Adriana Louvier sentí una relación muy padre y más cuando congeniaba con su personaje. Es una actriz muy enfocada con muchos puntos de vista y siempre aportando para las escenas y siento que con Litzy, congenie más, era linda y hasta chistosa”.

Valero explica que Pacto de silencio es una serie “entretenida y muy familiar”.

LA HUELGA DE GUIONISTAS LA DETUVO

Camila Valero ya estaba trabajando en nueva serie norteamericana que se truncó el rodaje de la producción por la huelga de los guionistas hollywoodense.

“Aún no tengo llamado, se detuvo por la huelga en Estados Unidos. En esta nueva historia de serie me dirige el ganador del Oscar por El laberinto del fauno (2007), es Guillermo Navarro, el hace su debut de showrunner -guionista y productor ejecutivo-, y me dirige junto con Fernando Rovzar y Sara Seligman.

“El título de esta serie norteamericana aún no lo podemos revelar. Espero que pronto reiniciemos el rodaje”, confirma Camila Valero.