BTS tendrá su propio especial MTV Unplugged

Este martes se confirmó que la banda BTS participará en una edición especial de MTV Unplugged, concepto creado en 1989 en el que los artistas más destacados de la escena musical del momento realizan un concierto acústico, y presentan versiones nuevas de sus temas más conocidos.

El evento, que se transmitirá desde Seúl, Corea del Sur, podrá sintonizarse en todo el mundo a través de la señal de MTV. A través de un comunicado, el canal adelantó que el repertorio estará conformado por temas de su más reciente álbum, BE (Essential Edition), además de otros éxitos que los han llevado a los primeros lugares de las listas.

El grupo, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, inició en su carrera en junio de 2013. Desde entonces han ganado un total de 340 premios, incluyendo seis American Music Awards, 10 Asia Artist Awards, ocho People's Choice Awards y cinco Billboard Music Awards.

Además de los reconocimientos musicales, fueron parte de TIME 100: The Most Influential People of 2019, y han realizado campaña altruistas para apoyar a distintas causas sociales, en las cuales han sumado a sus fans (conocidos como "ARMY") para esparcir la voz en todo el mundo.

Este concierto llega luego de que la agrupación arrasó en los VMA's del año pasado, en donde fueron galardonados como Mejor Pop, Mejor Grupo, Mejor K-Pop y Mejor Coreografía, con lo que suman un total de seis premios MTV.

Además, en dicha ceremonia presentaron por primera vez en televisión su sencillo Dynamite, el cual les valió su primera nominación a los premios Grammy como Mejor Actuación Pop Dúo o Grupo, en la próxima edición que se llevará a cabo el 14 de marzo.

El evento MTV Unplugged presenta: BTS se transmitirá el 23 de febrero a las 20:00 horas a través de MTV.