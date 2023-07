Bárbara Torres pide empatía tras salir de La Casa de los Famosos: esto es un juego

Para Bárbara Torres, La Casa de los Famosos México es un simple juego. Todo lo dicho, lo que hizo, incluso su forma de comportarse dentro del reality fue parte de su estrategia como jugadora, por lo que aseguró que todo lo vivido adentro se quedó ahí.

“Lo importante es que hay que tener en claro que esto es un juego, uno entra, está un tiempo, se sale y todo lo que pasó se queda allá adentro, eso es lo bueno, lo bonito y lo sano. Siento que si uno sigue enganchado con lo que sucede ahí, no es muy prudente para la salud mental de uno, ni de nadie”, afirmó Torres en entrevista con El Sol de México.

Bárbara fue la sexta eliminada de la competencia. El pasado domingo tuvo que abandonar el programa por decisión del público; a su llegada al foro de televisión fue su hijo José Ignacio quien la recibió entre lágrimas y pidió a la gente no seguir atacando en redes sociales a su mamá.

La comediante, conocida por su personaje de Excelsa en la serie La Familia P. Luche comentó que no tiene problemas con ninguno de los participantes del programa, incluso que, al término de éste, ya muchos se organizaron para salir a comer, reunirse en una cafetería e incluso continuar con una amistad.

“Esto es un juego, al público le pido que sean condescendientes, empáticos, ¡diviértanse!, no se lo tomen personal, de nadie. Esto se va a acabar y todos los que estamos ahí nos iremos a comer una tarde o iremos a tomar un café, nos estaremos divirtiendo, no se lo tomen tan a pecho y no está padre tirar tanta mala onda entre la gente.

“Repito, esto es un juego, es entrar a jugar los días que más puede estar cada uno, el que gana qué bien y el que no, al menos vivió la experiencia. Nosotros mismos dentro dijimos que todo quedaba ahí, es lo más sano, de hecho hasta ya tenemos arreglado varios para vernos después”, comentó la comediante.

A pesar de todo Torres reconoció que sí vivió momentos fuertes, sobre todo en la parte emocional. De hecho, la actriz aprendió a valorar pequeñas cosas como tener qué beber, qué comer, incluso la importancia de rodearse de los suyos.

Foto: Captura de pantalla | VIX

“Aprendes a valorar cosas tan chiquitas de la vida cotidiana que en ocasiones no piensas que tienen valor, valoras mucho los sentimientos de amor porque adentro te sientes muy perdido.

“Entré siendo la misma Bárbara que soy ahora, adentro es como si fuera un paréntesis en tu vida, como que se te hace un alto porque todo lo que sucede dentro de la casa es como que se te agranda en una lupa, los sentimientos, emociones, todo se potencia”, aseguró.

Torres aseguró que, hasta el momento, no ha revisado lo que dicen de ella en redes sociales, ni quiere hacerlo. Compartió que para ella, las críticas siempre llegarán, pero sabe de quién tomarlas.

“Estoy tratando que la gente entienda que es un juego porque si esto fuera verdad, ¡híjole!, 14 personas crees que estemos tan mal de la cabeza como para firmar un contrato como para hacer que algo fuera verdad para toda la vida, entrar a pelearnos con 14 personas para el resto de nuestra vida, pues no, estaríamos mal”, dijo.

A su salida, Torres ya tiene distintos proyectos en puerta, dos obras de teatro, una de ellas con el título Cama de tres, un programa en solitario y la grabación de la segunda temporada de Malditas putas redes, serie que estrenará la primera entrega en unos cuántos días, a través de Pime Video.

“La Casa de los Famosos México es un trabajo más que se agarró, los trabajos terminan, la verdad no creo que los que hayamos estado ahí hayamos hecho algo malo, participamos, como todos.

“La semana que viene tengo junta para otro programa, en tres semanas empiezo la segunda temporada de una serie, la vida sigue, como la de muchos otros programas y realities, no le veo tanto problema”, finalizó.