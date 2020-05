Calibre 50 triunfa en la redes gracias a "Barquillero"

Barquillero, es el corrido inédito que lo protagoniza el caballo más brioso de la comarca lanzado en esta semana en las plataformas digitales de los sinaloenses Calibre 50, a cuyo cuarteto se les escucha en sonido de banda con una letra llena de mensajes positivos, alentadores y con mucha fe, por lo que, a través del compositor y voz, Edén Muñoz lo dedican a todos los valientes y responsables que acatan la cuarentena por el Covid-19 en México.

Desde Mazatlán, Sinaloa, Edén Muñoz, lleva la voz cantante en la entrevista con El Sol de México, cuando desde sus hogares, Armando Ramos, Érick García y Alejandro Gaxiola, coincidieron que Barquillero, es una historia musical que surge de la vida real de un equino que por su apariencia fue despreciado y cuando llega a su edad adulta, fascina a cuanto lo conoce.

“Al conocer directamente la historia, conectó mucho conmigo y decidí hacerla canción. En mi caso, como en la de muchos, llegué a tener una época o momentos en que me subestimaron o no creían en mí ya sea por lo físico y sí al sentirte como aislado no te sientes bien, pero también lo padre de estas experiencias que nos enseñan a echar para adelante como siempre lo hizo este caballo”.

Con una experiencia musical de una década en la que han combinado el romanticismo y los corridos en sonido norteño-banda, expresa Edén Muñoz, en estos momentos en pro de la salud: “Nosotros como mexicanos que no nos rajamos, vamos a seguir con el compromiso de hacer buena música en nuestro estilo arraigados y prueba de ello que ahora que Barquillero está en las plataformas, ya alcanzamos un millón 300 mil visitas”.

Edén al encontrarse en tierra mazatleca habló de su actual encierro voluntario ante el Covid-19:

“Relativamente más que nada estoy disfrutando el proceso de la paternidad con mi hijo de un año con tres meses, de ser padre de familia, ser esposo y amigo. Porque sinceramente uno que siempre está de gira, no da calidad de tiempo. Y, estas situaciones que vivimos te hacen fuerte. Entonces, actualmente mi tiempo lo dedico desde cuidar mascotas, bañar a mi hijo, cocino realizó hasta quehacer”.

Edén Muñoz no pudo escapar en hablar que la pandemia mundial le ha provocado incertidumbre más que miedo, y todo por su familia:

“Ahora que soy padre y tengo una familia, realmente tengo incertidumbre. Aunque en México se maneja mucha la mal información en las redes sociales o en medios que llegan a inventar más allá de la realidad que nos llevan a la paranoia. Tuve un momento de tiempo para investigar entre amigos médicos, como en algunas páginas confiables. Entendí lo que estamos viviendo y lo que debemos hacer y si bueno, el encierro es lo principal a favor de la salud. Da mucho miedo, pero mientras uno cumpla con la cuarentena, sentiremos que estamos a salvo”.





Edén, vocalista y compositor de Calibre 50, al igual que Armando, Alejandro y Érick, coincidieron en hablar en torno al aprendizaje que están viviendo con la enfermedad que está en el pico alto en la Ciudad de México:

“Si yo creo que a todo el mundo nos está dejando un aprendizaje muy grande. Principalmente porque necesitábamos pararnos en seco. La vida la llevábamos muy rápido, nos convertimos en materialistas, descuidando el Planeta, estábamos tomando más importancia a lo que no importa tanto y ahora valoramos un abrazo, un beso y decirle a nuestros seres queridos te quiero”.

Calibre 50 se le aplazó la gira en México y en Estados Unidos. Aún no saben si su actuación en el Auditorio Nacional continuará programada, como su tour por Centro y Sudamérica. Esto es, “todo está detenido, y mientras en mi casa, me toca escribir temas nuevos y producir todo lo de Calibre 50, conjugandolo con el cuidado de mi familia”.