“Búscate otra historia, esa ya se contó”, le dice Shanik a esposa de Adrián Marcelo

Si algo caracterizó a Shanik Berman en su paso por La Casa de los Famosos fue su “Jorgito trapito”, un muñeco con la cara de su esposo Jorge Berman, que fue la sensación en la primera semana del reality.

Hace unos días, Karina Puente, esposa del influencer Adrián Marcelo, quien ha marcado la polémica dentro y fuera del experimento social, imitó la estrategia de Shanik al crear su propio muñeco de cartón con la figura del regiomontano.

Ni tarda ni perezosa, Shanik Berman publicó este domingo un video en el que reclama a Puente la falta de creatividad para apoyar a Adrián Marcelo.

“Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo tengo un mensaje para ti”, comenzó diciendo en el clip que colgó en su cuenta de Instagram.

“Aunque a ti no te conozco Karina Puente, sí conozco muy bien a tu marido Adrián Marcelo. Aunque tú, Karina, hayas hecho un muñeco de Adrián de cartón, Adrián nunca le llegará ni a los talones a Jorgito. Él sí respeta a las mujeres y como diría mi querido amigo Arath De la Torre: ‘Búscate otra historia porque esa historia ya se contó’”, expresó Berman en el video, al repetir la frase que se hizo viral y con la que Arath enfrentó en un posicionamiento a Ricardo Peralta.

Adrián Marcelo es uno de los integrantes más criticados de La Casa de los Famosos

En una publicación en Facebook se observa cómo Karina creó su propio muñeco de cartón con el rostro de Adrián para hacerle compañía todas las noches ya que, asegura, lo extraña demasiado.

Muñeco de cartón de Adrián Marcelo. Foto: Captura de pantalla de TikTok.

Esto generó muchas críticas de parte de los internautas quienes, desde la pelea que mantuvo Adrián con Gala Montes, señalan que ejerce violencia psicológica en contra de las mujeres.

Desde que comenzó el reality, los comentarios de Adrián Marcelo en contra de sus compañeros, incluso las manipulaciones que supuestamente ejerció con algunos, según testimonios de los expulsados, han sido motivo de críticas e, incluso, peticiones de parte de instituciones gubernamentales para expulsarlo del programa.

Mientras tanto, adentro, Marcelo ya mencionó que uno de sus sueños es trabajar para Televisa, ya sea como conductor o, si se puede, como actor.

Me gustaría mucho seguir trabajando para Televisa, ojalá me den una oportunidad, acá haciendo lo que me gusta, platicar con las personas, conectar, entrevistar, o por qué no, incluso que me den una oportunidad de actuar.Adrián Marcelo.