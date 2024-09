Black Eyes Peas puso a vibrar la FENAPO

Penúltimo día de la Feria Nacional Potosina y no se pudo vivir una mejor manera de cerrar las fiestas de agosto en San Luis Potosí con la presencia de Black Eyes Peas en el Teatro del Pueblo, con lo mejor de su repertorio, prendiendo a todos los presentes en el lugar.

La agrupación originaria de Los Ángeles, California, demostró que sigue siendo una de las agrupaciones internacionales favoritas de todos, que los ha llevado a ganar cinco Gramys y ser uno de los dos mejores shows del medio tiempo del Super Bowl.

Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul llegaron al Foro de las Estrellas para presentar uno de los mejores conciertos que se han dado en el lugar, tomando la palabra y mencionado su nombre uno a uno en un perfecto español, algo que fue correspondido por el público potosino.

El momento que robó la noche fue cuando Taboo, encargado de dar el mensaje a los potosinos, dejó en claro su orgullo de ser descendente de mexicanos, aprovechando para saludar a las comunidades de la Huasteca Potosina y agradecer la labor que realizan las mujeres encargadas de la limpieza del Foro de las Estrellas, demostrando la humildad de una gran agrupación.

"Let's Get It Started", "Boom Boom Pow", "This Is Love", That Power", "Scream & Shout", "Pump It", "Don't Stop the Party", "The Time", "Where Is the Love?", "Meet Me Halfway", "My Humps", "I Gotta Feeling" y muchos más, fue el repertorio que presentó BEP en el Foro de las Estrellas.

Este domingo se vivirá el último día de la Feria Nacional Potosina en su edición 2024, cerrando en el Teatro del Pueblo, Alfredo Olivas, presentación que comenzará alrededor de las 9:30 de la noche.