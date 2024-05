Black Eyed Peas, los nuevos invitados a la Fenapo 2024

La banda internacional Black Eyed Peas se presentará en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) edición 2024 con lo que se amplía el cartel del Teatro del Pueblo que este año promete la atracción de millones de visitantes locales nacionales y extranjeros, lo que generará una gran derrama económica, informó el Patronato de la Feria.

Black Eyed Peas, conocidos mundialmente por su fusión de hip hop, pop y dance, han dejado una huella indeleble en la música desde su formación en 1995. Con éxitos como "I Gotta Feeling", "Where Is the Love?", "Boom Boom Pow" y "Pump It", el grupo ha vendido millones de álbumes y ha ganado múltiples premios, incluyendo seis premios Grammy. Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas de renombre y una presencia constante en los rankings internacionales, lo que los posiciona como uno de los grupos más influyentes de las últimas décadas.

La actuación de Black Eyed Peas en la Fenapo 2024 sería uno de los eventos más destacados del año, atrayendo a miles de fanáticos y visitantes del país.

La presentación de esta banda se suma a los ya confirmados por el Patronato como Dread Mar I, Gloria Trevi, Steve Aoki, Edén Muñoz, Yuridia, Junior H, Intocable, Xavi, Kenia OS, entre otros.