Bella Cumbia da ritmo tropical al Príncipe de la canción

Las canciones de José José son clásicos para disfrutar a todo pulmón en el karaoke, pero ahora también llegarán a las pistas de baile gracias a Bella Cumbia, un dueto que irradia sabor tropical en cada una de sus notas.

La agrupación liderada por Yoanny Pino y Jonny Alvear, ambos músicos, arreglistas y productores han lanzado “Tributo a José José”, un medley que reinterpreta algunos de los temas más reconocidos de “El Príncipe de la canción”, como “Almohada” o “El Triste”, y que llega para conmemorar el quinto aniversario luctuoso del reconocido cantante mexicano.

“Nuestra intención era sacar música nueva, sin embargo, en el camino nos dimos cuenta de que había muchas canciones que podíamos refrescar un poco y presentarlas de una manera más moderna o amable a las nuevas generaciones”, explicó Alvear.

Bella Cumbia es un proyecto que nació hace poco más de un año, con los dos artistas uniendo su proximidad con el ritmo caribeño. Por un lado, Jonny Alvear, vocalista, tiene el gusto por este género desde niño, al formar parte de una familia cuya figura materna es Margarita “La Diosa de la Cumbia”; por su parte, Yoanny Pino ha sido parte de grupos como Buena Vista Social Club y La Sonora Dinamita.

“En México tenemos muy arraigada la cumbia, ya traíamos experiencia en ella. Sabíamos que podíamos tener un sello muy particular en este proyecto, sumando las experiencias que ya teníamos cada uno”, explicó Jonny Alvear.

“Afortunadamente la trompeta es un instrumento que tiene mucho que ver con la música tropical, por ese lado es un instrumento bendito. He tenido un camino bastante bonito. Es lo que más me ha gustado, que no he estado encasillado en un solo género” comentó Yoanny Pino sobre el instrumento que ejecuta en la agrupación.

Bella Cumbia nació como un concepto de música tropical, que si bien transita en el eje de la cumbia clásica, también está definido por mezclar ésta con otros géneros, incluso invitando artistas que se desenvuelven en otros ritmos, por ejemplo Dr. Shenka de Panteón Rococó, Danny Frank o María Daniela.

“Poder hacer estas canciones de manera distinta, siempre experimentando un poco con el pop, con el rock, la parte electrónica, la balada, y poder ofrecerle algo distinto a la gente. Al ser nosotros dos productores y arreglistas, hemos hecho una gran mancuerna para poder trabajar. Todo el trabajo que hay detrás de Bella Cumbia es de nosotros dos”, agregó el vocalista de la agrupación.

Aunque Bella Cumbia ya prepara otros homenajes a figuras de la música mexicana, en su repertorio también se incluyen temas inéditos de su autoría. “La mayoría de los temas que empezamos a trabajar son mayormente románticos, de amor, desamor, de ese tipo de cuestiones. Aunque también hemos tratado de abordar temas un poco más tradicionales”, explicó Pino.

En los planes de Bella Cumbia, se aproxima un medley dedicado a Juan Gabriel, Luis Miguel, así como el estreno del videoclip de su sencillo “Me vas a hacer llorar”, y un tema más inédito a colaboración con Enjambre.